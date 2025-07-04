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    總統教育獎頒獎 賴清德：共同讓台灣更堅韌、溫暖、美麗

    總統賴清德（右二）頒總統教育獎給彰化縣曉陽國小學生許博彥（右二），肯定他永不永棄令人感動。（記者林曉雲翻攝）

    總統賴清德（右二）頒總統教育獎給彰化縣曉陽國小學生許博彥（右二），肯定他永不永棄令人感動。（記者林曉雲翻攝）

    2025/07/04 16:40

    〔記者林曉雲／台北報導〕感動人心！2025年總統教育奬共有60名學生獲得殊榮，總統賴清德今（4）日頒獎時說，透過總統教育獎的表揚，讓更多人看見，面對生命挑戰，只要永不放棄，就一定能走出屬於自己的道路，讓生命閃耀光芒，得獎是新的開始，人生充滿挑戰，但相信所有得主已擁有足夠力量去克服一切，希望也將這份力量，轉為鼓勵和幫助他人的動力，讓這股溫暖繼續在社會中流動，共同使台灣變得更堅韌、更溫暖、更美麗。

    賴清德說，得主們以堅強意志與具體行動，克服生命中重重挑戰，展現不只是學業成就，而是一股令人敬佩的生命力與不屈精神，非常了不起，他也舉例肯定高雄師範大學蔡奕琳、新竹市曙光女中彭宥彤、桃園市大崗國中學生陳婕渝、彰化縣線西鄉曉陽國小學生許博彥。

    教育部長鄭英耀說，每位得主都是堅持不懈的最佳代表，向社會展現能穿越困難、喚醒希望、讓人重新出發的力量，以行動詮釋不放棄，每個人都有獨特的亮光，教育就是點亮這道光的起點，而父母與照顧者是孩子能發光發熱的最大力量；教育從來不是學生一個人的旅程，而是一段家庭的同行、一群師長的引導、整個社會的集體成就，老師、輔導人員、校長與行政團隊在孩子最需要時，給予機會與信任，提供堅實依靠，這份教育的溫度正是最珍貴的資產。

    鄭英耀說，每個孩子都獨一無二，教育部正推動更多跨部會合作，強化心理健康支持、擴充身心障礙學生的資源輔導，加強社會資源的整合，打造完整而有韌性的支持系統，努力建構能看見多元、尊重差異、扶助弱勢的教育環境，讓更多努力的孩子能常態地被支持和認可。

    評審團代表、全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁說，所有得獎孩子就像小太陽，綻放出屬於自己的光亮與溫暖，照耀每個人；在實地訪視中，她感受到，高鐵拉近了台灣鄉鎮之間的距離，但有些地方，路程依然遙遠，去嘉義縣茶山國小訪視，從台北搭高鐵到嘉義1.5小時，轉乘接駁車40分鐘，沿著彎曲山路再1.5小時才抵達，許多人每天要克服環境與距離所造成的隔閡與困難，而當被問到如何抵抗逆境時，孩子卻不覺得是逆境，表達「遇到困難就是去面對，做好就是了。」堅韌早已融入他們的生命，也期許現在接受別人的幫助，未來也要成為幫助別人的人，這正是總統教育獎的價值與意義：「用生命溫暖生命，用生命影響生命。」

    總統教育獎今天頒獎，總統賴清德說，所有得主都非常了不起，共同讓台灣變得更堅韌、溫暖、美麗。（記者林曉雲翻攝）

    總統教育獎今天頒獎，總統賴清德說，所有得主都非常了不起，共同讓台灣變得更堅韌、溫暖、美麗。（記者林曉雲翻攝）

    總統教育奬今天頒獎，教育部長鄭英耀致詞說，每個人都有獨特的亮光，教育就是點亮這道光的起點。（記者林曉雲翻攝）

    總統教育奬今天頒獎，教育部長鄭英耀致詞說，每個人都有獨特的亮光，教育就是點亮這道光的起點。（記者林曉雲翻攝）

    評審團代表、全教總副秘書長李雅菁說，所有得獎孩子就像小太陽，綻放出屬於自己的光亮與溫暖，照耀每個人。（記者林曉雲翻攝）

    評審團代表、全教總副秘書長李雅菁說，所有得獎孩子就像小太陽，綻放出屬於自己的光亮與溫暖，照耀每個人。（記者林曉雲翻攝）

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