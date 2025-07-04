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    走國1五股交流道注意 北上出口動線調整

    五股交流道北上出口動線調整。（高公局提供）

    五股交流道北上出口動線調整。（高公局提供）

    2025/07/04 16:25

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部高速公路局今天（4日）宣布，國道1號五股交流道改善工程預期今年下半年配合工程進展，國1平面北出動線有所調整，往五股新莊及台64、台65線用路人，須提前於國1北向「37公里」處駛出，請用路人特別注意。

    高公局進行的國1五股交流道改善工程，除了增設北入及北出匝道，也針對國1北上泰山轉接道到五股交流道，及五股交流道北出往台64線匝道進行拓寬改善。

    國1五股路段可供平面、高架相互轉換，且五股交流道北出可通往台64、台65及五股、泰山、新莊等地區，交通需求龐大且車流交織頻繁、動線複雜，經常發生壅塞。高公局改善工程將國1北上續行主線車輛與往五股出口車輛提前分流，同時將五股北出匝道由2車道拓寬為3車道，並增設高架匝道跨越楓江路通往新莊。

    國1北上工程完工後，國1平面往五股出口的用路人須依出口專用及出口預告標誌等設施，於里程「37公里」處駛出主線。高架往五股出口的用路人則須於下泰山轉接道匝道時行駛右側車道，到平面後進入集散道駛出國道。

    高公局說明，此外，為確保主線與匝道車流能有效分流，減少交織衝突，泰山轉接道到五股出口路段透過標線管制，禁止主線車輛駛入出口車道，避免對出口車輛產生干擾，進一步提升行車秩序。

    為讓用路人提早習慣，高公局在今年4月已啟動前置宣導作業，包含於北向39K -37K 中央及外側設置「五股新莊靠右」及「台64台65靠右」直立式標誌，並於第4車道劃設「五股新莊」地面標字，引導往五股出口用路人逐漸習慣由37公里處駛出。

    後續配合工程進展，亦將辦理通車宣導作業，包括於林口路段4處跨越橋及林口A北入匝道設置「往五股出口請提早由37K駛出」紅布條、於39K -37K 中央及外側設置「往五股交流道限行最外車道」直立式標誌及於37公里處設置放大型里程標誌等方式，提醒用路人注意。

    高公局表示，截至今年6月30日止，五股交流道改善工程預定進度為59.71％，實際進度達64.15％，超前4.44％。工程將採分階段方式推進，依序完成北上線泰山轉接道至五股交流道交織改善及北出匝道工程、台64線匝道拓寬工程，最後完成北入匝道工程，並依據實際施工進度，研擬階段性通車時程。待整體工程於116年完工後，預期可有效改善國1五股路段車流交織情形，紓解當地交通壅塞。

    五股交流道北上出口動線調整先期宣導。（高公局提供）

    五股交流道北上出口動線調整先期宣導。（高公局提供）

    五股交流道北上出口動線調整，因應未來通車宣導。（高公局提供）

    五股交流道北上出口動線調整，因應未來通車宣導。（高公局提供）

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