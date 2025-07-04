汽機車轉彎前30公尺應打方向燈 違者最高罰3600元

駕駛人在交岔路口左右轉時，應在路口前30公尺就顯示方向燈，以免發生事故。示意圖。（新北市裁決處提供）

2025/07/04 15:58

〔記者黃子暘／新北報導〕行車時未依規定打方向燈，小心罰款並發生行車事故！新北市交通裁決處處長李忠台表示，新北日前有一件駕駛人開車行經路口時，剛打方向燈就馬上右轉，造成後方的機車騎士來不及反應而撞上受傷，法院判決汽車駕駛過失傷害罪成立；李忠台提醒汽機車駕駛人，左右轉時應在路口前30公尺就開啟方向燈，違者可處1200元至3600元罰鍰。

裁決處統計，新北市汽機車未依規定使用燈光導致交通事故申請鑑定案件，2023年有101件、去年103件，今年截至4月底已有9件；根據道路交通安全規則第102條第1項第4、5款規定，汽車行駛至交岔路口「右轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後再行右轉」，另外，「左轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入內側車道或左轉車道，行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉」。

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裁決處指出，新北這名汽車駕駛因涉過失傷害被起訴，法院認定他在路口30公尺前未顯示方向燈即貿然右轉，造成機車騎士反應不及、撞上受傷，因此判決汽車駕駛過失傷害罪成立，提醒駕駛人車輛起駛、轉彎、變換車道前應記得提早打方向燈。

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