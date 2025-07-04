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    失業勞工子女就讀私立大專院校 中央補助2.4萬、桃園加碼1.18萬

    失業勞工子女就讀私立大專院校，中央補助2.4萬元、桃園加碼1.18萬元。（記者謝武雄翻攝）

    失業勞工子女就讀私立大專院校，中央補助2.4萬元、桃園加碼1.18萬元。（記者謝武雄翻攝）

    2025/07/04 16:31

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府113學年度第2學期「失業勞工子女助學補助」受理申請期間自7日起至9月8日止受理申請，該計畫採加碼補助方式，就讀私立大專校院的失業勞工子女，可先向勞動部申請2萬4000元補助，再向市府申請最高1萬1800元助學補助，享有教育部就學定額減免學雜費方案，視同已領有勞動部就學補助，但仍可向市府提出申請。

    勞動局表示，只要是設籍桃園市4個月以上之非自願離職失業勞工，子女就讀私立大專校院，且符合本計畫所定的申請資格者，請檢附相關文件，於受理期間內提出申請，審核通過者最高可獲1萬1800元助學補助。

    補助金額比照「軍公教員工待遇支給要點」子女教育補助標準，針對就讀私立大專校院失業勞工子女，可先向勞動部申請2萬4000元補助後，本市最高可再補助1萬1800元助學補助。

    失業勞工若未請領勞動部補助，而是享有教育部就學定額減免學雜費方案，視同已領有勞動部就學補助，仍得提出申請，本府勞動局將依失業勞工子女學雜費應繳納金額扣除2萬4000元補助後，予以加碼補助。

    符合資格者可檢附相關資料，以掛號郵寄方式或至桃園網路e指通向勞動局提出申請。相關簡章及申請書等資料可至勞動局、桃園市各就業中心（台）免費索取，或至勞動局網站下載。

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