熱帶低氣壓逼近 高雄市府籲漁民整備防颱

高市海洋局籲請進行水閘門整備工作。（高市海洋局提供）

2025/07/04 14:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕依據中央氣象署資訊，熱帶性低氣壓TD06逐步靠近台灣，有很高機率發展為颱風「丹娜絲」並帶來豪大雨，預計5至6日影響高雄地區，高市府海洋局籲請漁友應隨時密切掌握熱帶低氣壓發展動態並預為進行防颱整備，以防範可能的漁業損失。

海洋局呼籲漁民應儘早檢修養殖設施做好防汛措施，檢修備用發電機能否正常使用並添足用油，且務必巡檢漁電共生及建物太陽能板的結構安全、加強巡視水閘門保持操作正常，養殖池調節性洩水；必要時請於塭堤加設防護網，以減少魚塭溢堤或潰堤時，因養殖物流失而造成損失；另應視養殖物種做好對應預防措施，防止短時間強降雨造成魚塭鹽度及水質急速變化，影響養殖物存活率。

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劇烈天氣影響期間養殖漁民如有災損，應立即向在地區公所申報，並以拍照或錄影方式（標註日期）保存證據，以利後續救助申請。

海洋局亦籲請漁友預防熱帶低氣壓可能對漁船帶來的影響，如遇緊急情況，應立即利用船上通信系統與附近電台或鄰近漁船聯繫，取得適時的救助。對於在港內避風的漁船，則請漁友應繫緊纜繩，並做好相關避碰措施。

海洋局呼籲市民，切勿於強風或長浪等狀況，到海邊或港邊觀潮、釣魚，以免發生危險。

颱風來臨前做好抽水機整備。（高市海洋局提供）

巡查漁船繫纜，防止碰撞或流失。（高市海洋局提供）

巡查漁船繫纜，避免災損。（高市海洋局提供）

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