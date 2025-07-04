豐沛雨水助力 挹注嘉義曾文、仁義潭水庫合計逾1.5億萬噸

仁義潭竹山進水口累積入流量2079萬噸。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/04 16:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義地區自6月1日至7月3日普降甘霖，在豐沛雨量助力下，仁義潭累積的入流量為2079萬噸，幾乎與有效庫容量2465萬噸相當，曾文水庫累計入流量更高達1億3708萬噸，兩座水庫蓄水率都回到8成以上。熱帶性低氣壓「丹娜絲」即將成颱，依其路徑分析，應會再帶來一波豪雨，兩座都有可能滿庫。

南區水資源分署副分署長是林玉祥指出，受惠這一個月的豐沛雨量，曾文水庫4日上午的有效蓄水量為3億7117萬噸，蓄水率8成15。清淤工作則持續進行中，今年清淤量目標為555立方公尺，截至7月2日為止，抽泥清淤量189.66萬立方公尺、上游浚挖船運清淤量0.72萬立方公尺，總計190.38萬立方公尺。

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林玉祥表示，仁義潭水庫今天的蓄水量2134萬噸，蓄水率8成65。由於仁義潭已接近滿水位，原本蘭潭、仁義潭每天管控出水10萬噸，已經放寬至15萬噸，嘉義地區民生用水每天約需26萬噸，不足的部分再由湖山水庫與烏山頭水庫系統機動支援，在嚴謹控管下，嘉義地區今年供水無虞。

仁義潭水庫持續進水中。（記者蔡宗勳攝）

仁義潭水庫已接近滿水位。（記者蔡宗勳攝）

曾文水庫的抽泥清淤。 （南區水資源分署提供）

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