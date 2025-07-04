環境部預告兩大修法 推動循環經濟、改善非法棄置情形

環境部資源循環署署長賴瑩瑩受訪時指出，環境部預計將現行「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」，並同步修正「廢棄物清理法」。（記者陳宇睿攝）

2025/07/04 15:57

〔記者黃宜靜／台北報導〕因應資源有限與環境負荷，實現永續發展，環境部預計將現行「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」，並同步修正「廢棄物清理法」。環境部資源循環署署長賴瑩瑩接受本報「官我什麼事」專訪時指出，此次修法目的著重於永續產品製造、減少廢棄及物質耗用，並強化著重非法棄置問題，來提高刑責等。

賴瑩瑩指出，「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」，將著重於永續產品製造，從產品設計、生產、使用、回收，就考慮它未來的壽命、拆解性、維修性與回收性，以達到「循環」，減少廢棄及物質耗用。同時，由於企業轉型初期將可能面臨挑戰，因此設計「循環沙盒」機制，也就是企業先提創新試驗方案，環境部給予一定彈性與輔導，協助逐步達標。

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賴瑩瑩表示，「產品數位護照」記錄產品完整生命資訊的數位系統，消費者可透過手機掃描，得知產品材料組成、再生料比例、可拆解性、碳足跡、回收建議等，目前會先從特定品類試辦，如電器、飲料容器、建材等，未來將逐步擴大，讓循環資訊透明化、標準化。

「廢棄物清理法」也是這次修法另一大重點，賴瑩瑩表示，資源要能循環，不能有中間「漏」掉的地方，過去非法棄置情況屢見不鮮，不僅污染環境，也影響合法業者經營，因此這次修法主要強化3大面向，包括提高刑責科技防堵，導入電子圍籬、即時通報等資訊系統；以及連帶責任，出租土地者與廠商都有管理義務。

另，賴瑩瑩於受訪時指出，環境部自今年元旦起，旅宿業者不得提供一次性旅宿用品，估算1年可減少4.6億個以上的小瓶裝旅宿用品用量。除此之外，今年底將提出新版《一次用產品減量里程碑》，聚焦塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管，以及新增納入的零售商品與網購包裝等6大項目，環境部也於7月1日至8月31日開放「減量里程碑許願池」專區，讓民眾提供改善建議與期望作為施政參考。

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