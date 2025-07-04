為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    數位時代更多人上公共圖書館 教育部投29.2億打造科技創新服務

    數位時代更多人上公共圖書館！教育部投注29.2億元，打造科技創新服務，其中補助25間公共圖書館「變身」。（記者林曉雲翻攝）

    數位時代更多人上公共圖書館！教育部投注29.2億元，打造科技創新服務，其中補助25間公共圖書館「變身」。（記者林曉雲翻攝）

    2025/07/04 14:53

    〔記者林曉雲／台北報導〕數位網路時代，還有誰會想去實體公共圖書館？最新統計，2023年公共圖書館全年進館總人次逾1億837萬次，人均進館4.62次，比上一年成長約25.6％。教育部向行政院爭取29.2億元，其中包括補助15縣市、25間公共圖書館，打造科技與創新的服務場域。

    終身教育司科長蔡忠武說明，教育部向行政院提報為期4年（2025年至2028年）「Big Maker全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫」，其中包含補助縣市執行「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」，總經費為29.92億元，主要將「圖書館科技運用與創意實驗基地」、「圖書館創齡科技空間」及「智慧閱讀服務」等，納入圖書館規劃空間，期能強化民眾科技數位知能，彌平城鄉數位落差。

    蔡忠武表示，依執行規模分為3類，第1類以興建總館為主，以申請1館為限；第2類以直轄市、縣市或鄉鎮市圖書館進行新建、修建、增建或改建為主，以申請1館為限；第3類以針對圖書館閒置空間及原有館舍空間改造為主，至多申請2館，並建置「科技運用與創新實驗環境」、「創齡科技環境與服務」及「智慧閱讀服務空間」等3種或至少1種核心場域。

    教育部委請國家圖書館，邀請具圖書館、建築工程、景觀、都市計畫、經營管理、數位科技、創新服務等相關領域學者專家，籌組審查小組進行書面審查，綜合考量專家學者的書面審查、複審詢答，及考量「均衡台灣」發展政策主軸、區域平衡、資源配置等面向，最後核定補助15縣市、25館。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播