數位時代更多人上公共圖書館 教育部投29.2億打造科技創新服務

數位時代更多人上公共圖書館！教育部投注29.2億元，打造科技創新服務，其中補助25間公共圖書館「變身」。（記者林曉雲翻攝）

2025/07/04 14:53

〔記者林曉雲／台北報導〕數位網路時代，還有誰會想去實體公共圖書館？最新統計，2023年公共圖書館全年進館總人次逾1億837萬次，人均進館4.62次，比上一年成長約25.6％。教育部向行政院爭取29.2億元，其中包括補助15縣市、25間公共圖書館，打造科技與創新的服務場域。

終身教育司科長蔡忠武說明，教育部向行政院提報為期4年（2025年至2028年）「Big Maker全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫」，其中包含補助縣市執行「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」，總經費為29.92億元，主要將「圖書館科技運用與創意實驗基地」、「圖書館創齡科技空間」及「智慧閱讀服務」等，納入圖書館規劃空間，期能強化民眾科技數位知能，彌平城鄉數位落差。

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蔡忠武表示，依執行規模分為3類，第1類以興建總館為主，以申請1館為限；第2類以直轄市、縣市或鄉鎮市圖書館進行新建、修建、增建或改建為主，以申請1館為限；第3類以針對圖書館閒置空間及原有館舍空間改造為主，至多申請2館，並建置「科技運用與創新實驗環境」、「創齡科技環境與服務」及「智慧閱讀服務空間」等3種或至少1種核心場域。

教育部委請國家圖書館，邀請具圖書館、建築工程、景觀、都市計畫、經營管理、數位科技、創新服務等相關領域學者專家，籌組審查小組進行書面審查，綜合考量專家學者的書面審查、複審詢答，及考量「均衡台灣」發展政策主軸、區域平衡、資源配置等面向，最後核定補助15縣市、25館。

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