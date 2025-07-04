催生成功高中4萬典藏蝴蝶宮 國寶級昆蟲學家陳維壽辭世

陳維壽老師（左1）於蝴蝶宮昆蟲科學博物館進行導覽。（成功高中提供）

2025/07/04 15:53

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立成功高中有座「蝴蝶宮·昆蟲科學博物館」，館藏逾4萬多件昆蟲標本，對昆蟲教育貢獻良多；而蝴蝶宮的創辦人、國寶級昆蟲學家陳維壽老師，於今年6月30日辭世，享壽94歲。

陳維壽1931年於台北大稻埕出生，成功高中畢業後就讀中興大學植病系，1965年返母校擔任生物科教師，並致力於蝴蝶標本維護與生態研究，在他眼中，蝴蝶不僅是美麗的生物，更是生態系統指標與教育資源。

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20世紀70年代，陳維壽觀察到城市發展導致蝴蝶資源枯竭，因此立志推動蝴蝶保育，深入研究、蒐集標本、出版論文，並成立校內實體館藏。

陳維壽以個人收藏為基礎，結合學校與教育局資源，於1971年建立原始昆蟲博物館，1980年起進行生態教育推廣，1990年起加入互動展示與講座；2009年落成於成功高中綜合大樓三樓的全新「蝴蝶宮·昆蟲科學博物館」，成為全球首創兼具標本、科學教育與蝴蝶民俗特色的綜合館舍，館內收藏超過四萬件標本、展示蝴蝶生態與人蝶關係的歷史變遷。

除了教學展示，陳維壽也熱心推動保育、研究，曾與白水隆教授共同發表台灣新蝶種——馬拉巴綠蛺蝶；並投入珠光鳳蝶復育工作，撰寫《追蝴蝶的人——陳維壽的七十年蝴蝶夢》等數十本著作，將對蝴蝶的研究化為教育資產，影響無數人對生態的理解與關懷。

成功高中校長劉晶晶說，陳老師畢生奉獻給昆蟲保育、環境教育，不僅是名老師、創館者，更是許多自然科學生的啟蒙者，他的離世是學校與台北生態教育界的一大損失。

陳維壽老師（右1）在蝴蝶宮用日文為日本訪客導覽。（成功高中提供）

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