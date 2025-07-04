熱熱熱！ 15縣市高溫資訊 新北五股飆38.1度

交通部中央氣象署今日下午14時37分對15縣市發布高溫資訊，新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、台東縣、金門縣為橙色燈號，南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。（圖擷取自中央氣象署）

2025/07/04 15:09

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各地天氣晴朗炎熱，交通部中央氣象署今日14時37分對15縣市發布高溫資訊，新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、台東縣、金門縣為橙色燈號，南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

中央氣象署指出，新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、台東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

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根據氣象署網站，截至14時30分，氣溫以新北市則包辦高溫第1、2名，五股區達38.1度最高，三峽區38.0度居次，桃園市蘆竹區出現37.4度居第3名。台北市社子區37.3度居第4名，至於新北市淡水區六塊厝以37.2度居第5。

氣象署提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。另因地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

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