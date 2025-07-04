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    10縣市大雨特報！ 南、高、屏慎防大雷雨

    交通部中央氣象署今日13時35分發布大雨特報，指出苗栗、台中、南投、嘉義以南地區及雲林、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。（圖擷取自 中央氣象署）

    交通部中央氣象署今日13時35分發布大雨特報，指出苗栗、台中、南投、嘉義以南地區及雲林、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。（圖擷取自 中央氣象署）

    2025/07/04 15:17

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，交通部中央氣象署今日13時35分發布大雨特報，指出苗栗、台中、南投、嘉義以南地區及雲林、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

    大雨區域：

    苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。

    氣象署也在今日14時30分針對「台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止。

    示警區域：

    台南市：大內區、新化區、善化區、新市區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、關廟區、龍崎區。

    高雄市：大樹區、大社區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區。

    屏東縣：屏東市、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉。

    氣象署提醒請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

    路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。登山及其他戶外活動人士，請攜帶收音機，持續注意中央氣象署發布的最新天氣訊息。行駛中車輛如遭遇強風，應配合相關單位宣導以維護行車安全。瞬間強風易導致路樹被吹垮、電纜或招牌掉落等意外，行人及車輛需注意用路安全。

    氣象署也在今日14時30分針對「台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止。（圖擷取自 中央氣象署）

    氣象署也在今日14時30分針對「台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止。（圖擷取自 中央氣象署）

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