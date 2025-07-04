跨國3族共同設計 關島查莫洛、達悟、阿美打造台東南島舟船

跨國南島舟船的樣品模型。（記者黃明堂攝）

2025/07/04 14:38

〔記者黃明堂／台東報導〕台東原住民部落大學開辦「跨島嶼南島船造船」培訓課程今天開課，邀請來自關島查莫洛、蘭嶼達悟族，以及卑南鄉莿桐部落阿美族的3位跨族群講師聯手，共同討論設計，將打造屬於台東的南島舟船。

縣府表示，今年5月在杉原灣新建的海洋學習基地，迎接遠從帛琉橫越黑潮而來的無動力帆船Alingano Maisu號，象徵台東與南島族群間的深厚連結。接續辦理「跨島嶼南島船造船培訓課程」，除了充實部落專業海洋文化產業人才，更有助於與鄰近南島語族族親透過造船和航海緊密連結。

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此次課程為台東原住民族部落大學主辦培訓課程計畫的重點，邀請到來自關島查莫洛航海復振組織Ulitao的負責人Ronald Acfalle、蘭嶼達悟族造船工藝師謝福生，以及莿桐部落Fudafudakan船團團長劉裕義，共同討論設計屬於台東的南島舟船樣式，打造具有阿美族、達悟族及關島查莫洛特色的「跨島嶼南島船」。

原民處表示，此次培訓課程的學員組成多元，除了有曾參與112年拼板船培訓及113年阿美族竹筏培訓學員外，也開放一般民眾報名，甚至包括一位在台的俄羅斯籍學員，展現課程廣泛的吸引力。課程自開訓至9月30日止，將持續3個月，學員從熟悉木材、黃藤等造船材料及造船工具，到動手參與砍劈木頭、拼板及編綁船身，最後製作完成，預計在10月4日於杉原海灣辦理下水儀式。

台東原住民部落大學南島舟船培訓課程今天在杉原灣海洋基地開課。（記者黃明堂攝）

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