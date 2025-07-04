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    颱風丹娜絲恐生成 恆春半島間歇雨勢烏雲密佈

    恆春半島間歇雨勢烏雲密佈。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島間歇雨勢烏雲密佈。（記者蔡宗憲攝）

    2025/07/04 14:32

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕日本氣象廳最新資料顯示，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動「98W」今（4）日清晨已增強為熱帶性低氣壓，並發布烈風警告，預估最快24小時內將升格為今年第4號颱風「丹娜絲」。中央氣象署指出，該系統路徑可能貫穿台灣，週六（5日）晚間起對台影響加劇，不排除直接登陸，民眾需密切留意最新動態。

    恆春半島首當其衝，昨（3）日晚間起間歇性雨勢不斷，海邊風浪增強，烏雲密佈導致遊客不敢下水，海域已插上離岸流紅旗警示。當地業者預計今下午展開簡易防颱措施，嚴防強風豪雨來襲。根據各地氣象資訊顯示，丹娜絲結構雖不穩，但可能以輕颱上限登陸，南部及花東地區雨勢最顯著。

    歐洲中期預報中心（ECMWF）預測，該系統將先西北行，隨後轉東北，中心可能於7月6日至7日通過台灣西部沿海，對西半部影響較大；美國模式則顯示系統短暫滯留後轉東北，中心或掠過東部外海，主要衝擊恆春半島及東部。日本氣象廳模擬路徑則指向南高雄登陸，但路徑仍可能偏東或偏西，影響範圍待觀察。

    中央氣象署提醒，週六起南部、花東將有局部大雨，中部及東北部有短暫雨，北部則為午後雷陣雨。國家災防科技中心AI模式顯示，系統5日起北轉，6日最接近台灣，沿恆春半島、台東沿海「擦邊」北上，後續動向仍存變數，民眾應隨時關注最新預報，做好防颱準備。

    恆春半島間歇雨勢烏雲密佈（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島間歇雨勢烏雲密佈（記者蔡宗憲攝）

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