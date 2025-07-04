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    拚垃圾減量 雲林「不用品循環館─轉轉屋」 腳踏車達人來助攻

    雲林縣「不用品循環館─轉轉屋」要讓可用物品都能被善用，減少垃圾量，已有不少民眾提供全新、9成新的物品。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣「不用品循環館─轉轉屋」要讓可用物品都能被善用，減少垃圾量，已有不少民眾提供全新、9成新的物品。（記者黃淑莉攝）

    2025/07/04 15:49

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府為讓「可用」物品都能「善用」、達到全循環垃圾減量目標，在斗六成立全縣第一家「不用品循環館─轉轉屋」，民眾可將家中不用、堪用的物品提供出來，給有需要的弱勢或社福團體。館方也邀請專業維修師駐館檢修，台灣雲豹腳踏車公司總經理徐正能今（4）日就在館內為民眾愛車健檢。

    雲林縣因沒有公有垃圾焚化廠，為去化家戶垃圾，近幾年強力推動垃圾分類，盼能從源頭達到垃圾減量；雲林縣環保局指出，目標是2030年縣內一般廢棄物能達到全循環。

    環保局表示，許多家庭有不少物品閒置不用很可惜，「不用品循環館─轉轉屋」設置目的就是讓民眾把家中可用物品，不管是全新或二手都可以提供出來，讓有需要民眾不用再花錢購買，也可達到垃圾減量。

    環保局說，目前收的物品以母嬰用品及腳踏車優先，小朋友的衣服、玩具、書籍等物品都可以，館內民眾提供物品多數是全新，二手的也有9成新。

    另外，館方也邀請拼布、玩具及腳踏車維修大師駐館，週三是拼布達人、週四是玩具達人、週五為腳踏車達人，其中腳踏車達人為徐正能，透過大師檢修、改造魔法，物品煥然一新。此外，每月最後一週的週日在館外有大型活動，民眾可自行設攤、將家中不用物品讓民眾自行索取或交換。

    台灣雲豹腳踏車公司總經理徐正能也駐館為民眾檢修腳踏車。（雲林縣環保局提供）

    台灣雲豹腳踏車公司總經理徐正能也駐館為民眾檢修腳踏車。（雲林縣環保局提供）

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