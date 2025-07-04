「丹娜絲」全台都可能發颱風警報！海、陸警最快發布時間曝光

「天氣風險 WeatherRisk」表示，依照這樣的路徑預報來看，全台各地應該都有機會發布颱風警報，預期海上警報最快可能在週六下午到晚間發布，陸上警報則可能在週六晚到週日凌晨發布。（取自粉專「天氣風險 WeatherRisk」）

2025/07/04 14:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶擾動98W在今（4）日上午增強為熱帶性低氣壓，預計將成為今年第4號颱風「丹娜絲」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，丹娜絲距離很近，走法很特別，有機會達到輕颱上限或中颱；「天氣風險 WeatherRisk」也說，依照這樣的路徑預報來看，全台各地應該都有機會發布颱風警報，預期海上警報最快可能在週六下午到晚間發布，陸上警報則可能在週六晚到週日凌晨發布。

「台灣颱風論壇｜天氣特急 」今日指出，台灣以北仍被太平洋高壓盤踞著，準丹娜絲目前的型態還「扁扁的」，明天起高壓逐漸減弱之後，準丹娜絲逐漸轉向，環流型態也會跟著改變。粉專提醒，丹娜絲距離很近，走法很特別，有機會達到輕颱上限或中颱，一定要提高警覺，這兩天盡快做好防颱措施。

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「天氣風險 WeatherRisk」也表示，如果發展較快的話，也有可能在今天晚間到週六清晨就進一步增強為今年第4號颱風。至於未來的動向，預估先因為北方高壓勢力的減退，未來24小時內先減速，緩慢向西北轉北方向移動，靠近東沙島以南海域。

週六（5日）白天起再逐漸受到其東側高壓向西推擠的帶動，逐漸開始往北轉北北東或東北的方向移動，大致會往台灣海峽南部一帶靠近，白天移動速度應該還不快，晚間之後將有逐漸加速的趨勢；週日 （6日） 颱風將會很快通過台灣海峽後繼續北上，颱風中心可能在週日晚間到下週一（7日）上午之間最接近西半部沿岸，也不排除直接在台中以南沿岸登陸的機會，下半天之後 逐漸遠離台灣附近區域。

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「天氣風險 WeatherRisk」指出，依照這樣的路徑預報來看，全台各地應該都有機會發布颱風警報，預期海上警報最快可能在週六下午到晚間發布，陸上警報則是最快可能在週六晚到週日凌晨發布，警報解除的時間則應該會落在下週一下半天之後。

粉專提醒，這個系統就在台灣家門口，距離很近，而且發展趨勢較明顯，預報的大方向也都是往台灣這邊過來，因此可以準備、應變的時間很短，提醒大家週末期間務必要注意最新的天氣訊息，各種活動最好都能調整或暫停，尤其是週日到下週一這兩天影響最大，危險區域都應該要避免前往。

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