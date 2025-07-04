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    童趣彩繪牆亮相！ 內灣夏日漫遊節吸睛登場

    「童畫內灣─2025夏日漫遊節」今天揭幕，加碼內灣國小地下道彩繪牆面亮相。（記者廖雪茹攝）

    「童畫內灣─2025夏日漫遊節」今天揭幕，加碼內灣國小地下道彩繪牆面亮相。（記者廖雪茹攝）

    2025/07/04 16:01

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣內灣老街向來是親子旅遊熱門地點，今年夏天，內灣商圈特別舉辦「童畫內灣─2025夏日漫遊節」活動，今天揭開內灣國小地下道全新彩繪牆面，邀請全國小朋友一起來用畫筆記錄山城印象，用創意揮灑內灣風情！

    「童畫內灣─2025夏日漫遊節」今天由小丑默劇團的繪畫秀表演揭開序幕，加碼內灣國小地下道彩繪牆面亮相，以童趣視角描繪內灣老街人文風情、特色小吃，宛如一條童畫老街，預期將成為暑假最夯的親子打卡景點。

    新竹縣橫山鄉內灣形象商圈發展協會理事長彭春浮表示，夏天到內灣，除了吃美食、搭小火車、逛老街，今年推出童畫內灣活動，邀請全國兒童參加繪畫與著色比賽，投稿時間即日起至7月30日止，比賽分為「繪畫組」、「著色組」，塗色顏料素材都不限。

    其中，繪畫組以手繪方式自行創作內灣風情，限國小三年級至六年級在學生參加，以8開圖畫紙創作。著色組則是下載主辦單位提供的空白線稿進行著色（https://reurl.cc/OYO1oR），限國小二年級以下及幼稚園學童參賽，列印A4線稿創作。創作完成的作品，掃至活動網址填寫報名表單並上傳作品電子檔。報名表連結（https://reurl.cc/3KzDV0）。

    活動採線上公開票選方式，票選網站+1today投票平台（https://www.plus1today.tw/），票選期間為8月2日至8月17日，預計8月20日公告得獎名單，獎金3000元至1000元不等。活動詳情可參見「內灣來玩」粉絲頁。

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