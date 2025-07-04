氣候影響、病菌危害 台南白河蓮子減產5成 蓮農爭救助

台南白河蓮子栽種面積今年萎縮到僅剩約150公頃，蓮子疑因開花期受氣候影響、病菌危害，產量少了5成以上。（記者楊金城攝）

2025/07/04 15:40

〔記者楊金城／台南報導〕台南白河蓮子栽種面積今年萎縮到僅剩約150公頃，蓮子疑因開花期受氣候影響、病菌危害，產量少了5成以上，蓮農力爭政府救助，白河區公所將向台南市農業局速報災情申請勘災。

議員李宗翰今天（4日）邀請白河區長董麗華、台南區農改場、農業局等實地到蓮田會勘災情。青農楊家銘栽種2甲地「子蓮」，他說，蓮子開花期遇到高溫多雨、低溫，造成授粉不好，不少蓮蓬變小、蓮子顆粒減少，蓮花看起來開得漂亮，收成卻不好，加上病菌危害加乘，5月以來採收的蓮子產量鋭減5成以上。

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台南區農改場勘查後，認為是部分蓮子受到鐮孢菌感染造成蓮藕腐敗病，產量不好也有可能是氣候造成蓮花授粉不好。

栽種2甲地蓮田的大竹社區理事長徐偉淞說，栽種「子蓮」（香蓮）往年1分地約有500到600台斤帶殼蓮子，今年只剩250到300台斤，生產蓮藕的「粉藕」應該是無收成。栽種6甲地香蓮的永安里長葉辛芳指出，白河蓮子前2年都收成不好，今年第三年產量更是銳減5成，目前1台斤剝殼蓮子價格上漲到420至450元，客戶訂購也要等。

董麗華說，6月接獲蓮農反映後就到蓮田視察，今天會勘後將提報農業局勘災。李宗翰表示，希望政府對白河蓮子受災損提供救助，因農村人口老化，為了搶救白河蓮花產業，相關單位也要找出振興方法。

議員李宗翰（右二）展示正常蓮蓬、受災長不大的蓮蓬；台南區農改場認為是受到鐮孢菌感染造成蓮藕腐敗病，產量不好也有可能是氣候造成蓮花授粉不好。（記者楊金城攝）

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