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    基隆虎仔山「KEELUNG」地標玩命跑酷 市府今設禁攀公告

    有民眾爬上基隆港半山腰的基隆地標跑酷，令人捏把冷汗。（記者盧賢秀攝）

    有民眾爬上基隆港半山腰的基隆地標跑酷，令人捏把冷汗。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/04 15:48

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港西岸虎仔山有座「KEELUNG」地標燈景，可以俯瞰基隆港景，基隆有名年輕男子在地標燈景跑酷，從英文字母K跨越到G，還將過程上傳網路，民眾看了捏把冷汗。市府文化觀光局副局長鄭鼎青表示，今天派人設立禁止攀爬公告。

    基隆市仿「好萊塢」在虎仔山山腰設立「KEELUNG」地標，船隻進港就可以看到，民眾在地標可以俯瞰基隆港景，近年裝設LED燈光，白天晚上有不同風貌。

    日前有1名男子，在地標景燈的上方冒險跑酷，從字母K一路跨越到G，並將影片上傳網路，讓人看了覺得「簡直玩命」、「很恐怖」、 「摔下來可能人就沒了」、「不良影響」。當地中山區中山里長羅予廷說，地標字體至少3層樓高，相當危險。

    而文化觀光局副局長鄭鼎青則說，虎仔山的地標景燈不是固定式的空間，目前沒有相關的管理辦法，市府將研究相關的罰則，市府也不鼓勵這種危險行為，以免造成人身傷害，市府今天下午已派人設置禁止攀爬公告，不要再看到類似行為發生。

    有民眾爬上基隆港半山腰的基隆地標跑酷，令人捏把冷汗。（記者盧賢秀攝）

    有民眾爬上基隆港半山腰的基隆地標跑酷，令人捏把冷汗。（記者盧賢秀攝）

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