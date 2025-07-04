全國最大鳥嘴潭人工湖要開放參觀了！ 賞湖光山色先做1事

鳥嘴潭人工湖有6個湖區，佔地寬廣，湖光山色十分美麗。（民眾提供）

2025/07/04 15:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國最大人工湖的鳥嘴潭人工湖，水域達110公頃，負責供應彰化、草屯民生用水，園區生態豐富、湖光山色景致美麗，該園區竣工半年後，將從本月17日起開放參觀，因區內僅有28個小客車、7個大客車停車位，因此要開車進入的民眾或團體需預約車位，若騎單車、機車和步行的則免預約。

鳥嘴潭人工湖是前瞻計畫重要建設之一，經濟部斥資219.5億元興建，共有6大湖區，有效蓄水量1450萬公噸，歷經4年施工，去年11月底完成工程，今年1月8日舉行竣工典禮，該人工湖已開始供應草屯、彰化民生用水，未來日供彰化21萬噸、草屯4萬噸的民生用水。該人工湖聯外道路建置完成，中區水資源分署定本月17日起開放參觀，包括湖區和水資源教育館都可參觀，其中水資源教育館每週一休館，團體可先上網預約，管理中心會安排導覽解說。

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聯外道路離國6東草屯交流道很近的鳥嘴潭人工湖，區內只有28個小客車、7個大客車停車位，因車位有限，要開車進入的須先上網預約，預約車位分上下午各一場；若是騎單車、機車或步行入內的則不用預約，上午8時30分到下午5時30分開放參觀，管理中心提醒，區內沒有販賣飲料、食物，也請垃圾自行帶走。

鳥嘴潭人工湖管理中心的建物造型特殊，一樓設有水資源教育館。（記者陳鳳麗攝）

水資源教育館的一隅，可看到人工湖和藍天美景。（記者陳鳳麗攝）

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