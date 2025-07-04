嘉義頂菜園農村博物館舊建材打造 固碳減碳效益高

嘉義新港頂菜園農村博物館由發展協會理事長陳明惠一手打造，大多利用舊建材，經過專業的溫室氣體盤查，核算四個館總固碳效益高達56噸。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/04 15:27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉頂菜園發展協會理事長陳明惠是環保急先鋒，其一手打造的農村博物館從一館擴建至四館，幾乎都是利用舊建材，充分發揮固碳功用。經過專業的溫室氣體盤查，核算四個館總固碳效益高達56噸，而去年的溫室氣體排放量僅有12噸，可說是固碳減碳的佼佼者。

陳明惠收集舊物數十年，累積驚人數量，開車看見有人在拆木造房子時，就會停下來找屋主洽談接收廢材料。曾經有一次經過台1線水上段，看見怪手正在拆除愈來愈稀少的竹夾泥牆，立即找業主商談，但遭對方以危險為由婉拒；陳明惠離開後，愈想愈不甘心，都已經快回到新港家中，為了不想未來後悔又繞回去，花了不少錢終搶救到一面竹夾泥牆，回來安裝在農村博物館。

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陳明惠表示，大概從22年前開始動手以舊建材打造農村博物館，從一館逐步擴建至四館，由於都是使用舊料，不會對森林造成傷害，固碳效益驚人；而且博物館完全不使用空調，大大減少廢氣排放，經過精算，去年1年溫室氣體排放量只有12噸。

陳明惠強調，固碳減碳是時勢所趨，希望頂菜園農村博物館固碳效益可以發揮拋磚引玉功效，愈來愈多人以實際行動為永續地球盡心盡力。

嘉義縣環保局長張輝川也肯定頂菜園農村博物館固碳成效，並鼓勵大家自己盤點住家或公司的固碳量，同時學習如何減碳，雙管齊下成就地球永續。

頂菜園農村博物館這面竹編夾泥牆已日漸稀少，陳明惠花了不少金錢與精神搶救回來。（記者蔡宗勳攝）

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