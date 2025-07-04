稀有彩䴉台南再現巢外育雛 破紀錄出現4隻黑寶

彩䴉幾常在沼澤、河口、魚塭濕地等淺水地帶覓食，主要以水生昆蟲、軟體動物等小型無脊椎動物為食。鳥友吳素娥表示，以往彩䴉在台灣很少出現，因而歸為迷鳥，但近幾年南部卻年年出現、尤其是台南。（吳素娥提供）

2025/07/04 15:15

〔記者蔡文居／台南報導〕在台灣原被歸為稀有迷鳥的彩䴉，去年首度被鳥友發現在台南北門巢外育雛，今年鳥友黃武璋、吳素娥夫婦又在北門一處樹林再度發現彩䴉育雛，而且多達4隻幼鳥，有幸兩度發現如此特殊的生態現象，讓他們驚喜不已；消息傳出引起各地鳥友瘋狂，連台北鳥友也南下捕捉這難得的畫面。

吳素娥表示，以往彩䴉在台灣很少出現，因而歸為迷鳥，但近幾年南部卻年年出現、尤其是台南。她和先生繼去年首度發現彩䴉在北門區巢外育雛，很可能寫下台灣彩䴉在巢位附近巢外育雛的第一筆紀錄；今年去拍彩䴉覓食時，再度在北門去年同一地點附近一片樹林，發現彩䴉在巢外育雛。

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吳素娥說，昨天發現有2隻幼鳥，今天竟然又多了2隻，實在太意外了，而且牠們已經很會飛了；奇怪的是，彩䴉歷經配對、築巢、孵蛋、育雛等階段推測大概要2個月，但為什麼之前都沒有人記錄到，而且去年也是類似情況、也沒發現巢位，好奇牠們是在這裡的樹林孵蛋育雛、還是遷移過來。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，彩䴉過去是迷鳥，如今偶有零星紀錄，近年來一再被鳥友發現有繁殖行為的跡象，可能已適應台灣的自然環境，成為台灣的夏候鳥或留鳥，後續仍值得觀察。

彩䴉幾乎廣泛分布於各大陸，喜群居，常在沼澤、河口、魚塭濕地等淺水地帶覓食，主要以水生昆蟲、軟體動物等小型無脊椎動物為食。

難得一見的彩䴉幼鳥4隻同框，被鳥友戲稱是「福祿壽喜」。（吳素娥提供）

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