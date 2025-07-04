132億打造國家重點領域校際研教園區 卓榮泰：若普發大家不會這麼高興吧

政府斥資132億元打造全台首座研教園區，卓榮泰提到若普發，大家不會像今天這麼高興吧？（記者王榮祥攝）

2025/07/04 14:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕斥資132億元打造的「國家重點領域校際研教園區」今在高雄揭牌。行政院長卓榮泰表示，這132億元是花在最適合的地方，如果普發、今天大家不會這麼高興吧？還是要用在建設與未來發展。

研教園區位於高雄左營蓮池潭旁，由中央與地方合作，高雄市政府偕同陽明交通大學、清華大學共同推動，目標打造以研究、教育和創新為核心的產學研發基地，特別著重半導體、人工智慧、循環經濟、智慧城市應用和創新科技等國家重點領域。

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今天的揭牌典禮由卓榮泰主持，他提到未來幾年將陸續投入132億元，打造一共10棟的研究大樓，對地方、對學術界對產業界都很重要，132億元是花在最適合的地方。

他話鋒一轉，「這麼多人在現場，想請問市長（陳其邁）如果普發132億元，大家今天沒有這麼的高興吧？所以還是要用在建設、用在未來的發展」。

他說，普發給市民那是整個國家承平時候、太平盛世，可以去思考，但目前整個國家從知識產業、安定就業、照顧民生到國土安全韌性，甚至需要集合所有力量發揮積沙成塔、眾志成城力量，才能夠善用資源。

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