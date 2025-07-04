全台首座「國家重點領域校際研教園區」高雄揭牌 卓榮泰：3大意義

卓榮泰認為「國家重點領域校際研教園區」揭牌有3個重要意義。（記者王榮祥攝）

2025/07/04 14:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕全台首座「國家重點領域校際研教園區」今在高雄揭牌。行政院長卓榮泰表示，這園區有3個意義，成為高雄推動科技產業堅強後盾、成為全方位產學研究重鎮、賦予左營舊城區新風貌。

由高雄市政府與清華大學、陽明交通大學等頂尖學府，共同推動首座「國家重點領域校際研教園區」，今揭牌啟用，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、清大、陽明交大與高雄在地多所大專院校代表和校友，產學合作企業、立委、在地民代等人親臨見證。

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卓榮泰致詞指出，研教園區是政院推動南部半導體S廊帶、深化產學合作與人才戰略布局的重要里程碑，感謝清華、陽交大在新竹競爭，來到高雄則是合作，園區將為南部注入強勁創新動能，厚植台灣科技產業競爭力。

他提到園區啟用有3個重要意義，成為高雄推動科技產業堅強後盾、成為全方位產學研究重鎮、賦予左營舊城區新風貌。

高雄市長陳其邁表示，研教園區今啟動，不僅代表高雄從傳統工業重鎮、轉型為科技創新核心的關鍵里程碑，將是從過往研發、製造、代工夥伴，提升成為全球高科技產品創新關鍵夥伴的堅實基地。

陽明交通大學校長林奇宏指出，今年在高雄開設「學士後電子與光子學士學位學程」快速額滿，未來將開設AI與應用科技相關碩博士班與在職專班；清華大學校長高為元期許園區能成為跨校、跨域合作的典範，邀請學術界與產業一同「向前行」。

全台首座「國家重點領域校際研教園區」高雄揭牌。（記者王榮祥攝）

全台首座「國家重點領域校際研教園區」今在高雄揭牌。（記者王榮祥攝）

全台首座「國家重點領域校際研教園區」今揭牌，行政院長卓榮泰偕同高雄市長陳其邁參訪實驗室。（記者王榮祥攝）

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