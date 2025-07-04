準颱風「丹娜絲」有3條可能路徑！氣象署曝2大因素決定走向

氣象署公布熱帶性低氣壓TD06可能的三條潛勢路徑。（氣象署提供）

2025/07/04 13:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（4日）上午8時，熱帶性低氣壓TD06形成，極有可能在明天清晨到上午增強為今年第四號颱風「丹娜絲」。中央氣象署在今天中午發布三條可能的路徑圖，除了目前最有可能「沿台灣海峽北上」路徑外，還有偏西和偏東兩種走向，取決於未來一天太平洋高壓強弱和熱帶性低氣壓整合過程的變動。

氣象署今天中午公布熱帶性低氣壓TD06最有可能的三種走法，預報員劉宇其表示，目前氣象署預報，熱帶性低氣壓TD06最可能的路徑是中間那條路徑，但也不排除會偏東或偏西。他解釋，受到太平洋高壓強弱影響，會影響這個熱帶性低氣壓偏東或偏西。

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劉宇其說，另外一個影響它的走法是在整合的過程中結構有差別，會有偏東或偏西的差距，因為目前熱帶性低氣壓TD06處在一個大低壓帶環境中，因此預報上會比較麻煩。最新資料以「通過台灣海峽北上」的機率較高，但仍有部分資料顯示可能進入台灣或從台灣東方海面北上。

劉宇其說，不同的路徑，為各地帶來的風雨影響會相當不同，在颱風正式形成之前，變數都還非常大，因此目前以最有可能的路徑來預報各地的降雨狀況，就是明天（5日）在南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部及東北部地區有局部短暫陣雨。

後天影響最大，下週日（6日）各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，南部、東南部山區有局部豪雨發生的機率；下週一（7日）颱風逐漸遠離，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署提醒，這個熱帶性低氣壓TD06、或未來增強為颱風後，下週日（6日）前後對台灣天氣影響最明顯，不同地區影響時間也會有些不同，東南部、東部、南部快一點的話明天（5日）下半天就會受影響，也請利用今天到明天上半天預做準備，並持續關注最新的氣象署資訊，這段時間若有安排海邊或山區活動，更需密切注意、適時調整行程。

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