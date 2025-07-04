為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    環境教育法上路14年 教育部打造各校綠色校園

    教育部辦環境教育人員研習，安排成員至台中西大墩窯文化館參訪，觀摩環境永續教育實踐經驗。（教育部提供）

    教育部辦環境教育人員研習，安排成員至台中西大墩窯文化館參訪，觀摩環境永續教育實踐經驗。（教育部提供）

    2025/07/04 12:45

    〔記者林曉雲／台北報導〕「環境教育法」上路14年，全國約97％學校均有取得認證的環境教育人員，教育部今（4）日辦理「114年學校環境教育人員經歷認證研習」，教育部說明，完整參與研習者可取得24小時研習時數，並得據以申請環境教育人員認證，教育部也以政策鼓勵全國各校打造綠色校園，共同致力於「台灣2050淨零排放」願景。

    教育部國教署組長葉信村說明，研習邀請長期致力於環境教育推廣的學者專家，自環境教育趨勢與理論進行介紹，針對聯合國與我國永續發展目標、能源轉型、淨零排放與自然碳匯等重要環境議題進行專題講授，並逐步聚焦於環境教育教學的設計與實踐，透過講授環境教育之教學理念、議題融入的教學方法，以及分享環境教育相關教學具體示例，強化參訓人員專業知能與推動學校環境教育發展，進而實踐永續校園願景。

    研習對象包括校長、主任、教師及相關行政人員，課程依「環境教育人員認證及管理辦法」及「學校人員申請環境教育人員認證之研習時數認定原則」辦理，學員於研習結束後，可依據「環境教育人員認證及管理辦法」規定，曾任教或任職於各級學校從事環境教育工作連續1年或累計2年以上，並參與環境相關議題研習，其研習時數經教育部認定達24小時以上，以經歷辦理環境教育人員認證之申請。

    葉信村表示，教育部鼓勵學校積極培養學生，了解個人、社會與環境間的相互依存關係，並提升師生對環境與永續發展的正確認知，共同營造永續綠色校園。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播