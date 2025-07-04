環境教育法上路14年 教育部打造各校綠色校園

教育部辦環境教育人員研習，安排成員至台中西大墩窯文化館參訪，觀摩環境永續教育實踐經驗。（教育部提供）

2025/07/04 12:45

〔記者林曉雲／台北報導〕「環境教育法」上路14年，全國約97％學校均有取得認證的環境教育人員，教育部今（4）日辦理「114年學校環境教育人員經歷認證研習」，教育部說明，完整參與研習者可取得24小時研習時數，並得據以申請環境教育人員認證，教育部也以政策鼓勵全國各校打造綠色校園，共同致力於「台灣2050淨零排放」願景。

教育部國教署組長葉信村說明，研習邀請長期致力於環境教育推廣的學者專家，自環境教育趨勢與理論進行介紹，針對聯合國與我國永續發展目標、能源轉型、淨零排放與自然碳匯等重要環境議題進行專題講授，並逐步聚焦於環境教育教學的設計與實踐，透過講授環境教育之教學理念、議題融入的教學方法，以及分享環境教育相關教學具體示例，強化參訓人員專業知能與推動學校環境教育發展，進而實踐永續校園願景。

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研習對象包括校長、主任、教師及相關行政人員，課程依「環境教育人員認證及管理辦法」及「學校人員申請環境教育人員認證之研習時數認定原則」辦理，學員於研習結束後，可依據「環境教育人員認證及管理辦法」規定，曾任教或任職於各級學校從事環境教育工作連續1年或累計2年以上，並參與環境相關議題研習，其研習時數經教育部認定達24小時以上，以經歷辦理環境教育人員認證之申請。

葉信村表示，教育部鼓勵學校積極培養學生，了解個人、社會與環境間的相互依存關係，並提升師生對環境與永續發展的正確認知，共同營造永續綠色校園。

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