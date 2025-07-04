協和電廠枝仔冰漲價了 基隆人仍愛消暑美味

基隆台電協和電廠的枝仔冰是民眾夏天消暑冰品。（記者盧賢秀攝）

2025/07/04 14:43

〔記者盧賢秀／基隆報導〕最近天氣炎熱，許多人吃冰消暑，基隆台電協和電廠自產自銷的「協和電廠枝仔冰」，許多基隆人的最愛，不過今年原物料上漲，協和枝仔冰每支單價上漲2至3元，民眾說還可以接受啦。

協和電廠自產自銷冰棒從1977年開賣，因為用料扎實，是許多基隆人從小到大的夏季消暑冰品，電廠自5月份開賣，一路賣到9月份，協和電廠說，日產量約8千到1萬1千支，最高曾有1天賣1萬2千支的紀錄。

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除了傳統的紅豆、綠豆、花生、米糕，還有水果口味的百香果、檸檬，今年還研發了仙草新口味，可以吃得到仙草凍的口感；此外，花生牛奶冰棒還可以吃到花生顆粒，是民眾的最愛，仙草則躍升第2名，紅豆牛奶及綠豆牛奶口味也有固定支持者，位居第3名。

協和電廠公關課長周昱辰表示，近年原物料上漲的因素，「協和電廠枝仔冰」也微幅調整了冰棒的售價，每支上漲了2到3元。民眾說，這是從小吃到大的枝仔冰，料很實在，現在什麼都漲，還可以接受。

協和電廠冰棒在電廠大門內右側鐵馬驛站現場販售，常可以看到基隆民眾上門一箱箱的買，電廠也與宅急便合作，民眾可以上網下單，而且訂購量多還有折扣，團購優惠3000支以上就打95折，1萬支則打82折。

基隆台電協和電廠的枝仔冰是民眾夏天消暑冰品，今年物價上漲，枝仔冰也漲價了。（記者盧賢秀攝）

基隆台電協和電廠的枝仔冰是民眾夏天消暑冰品，今年物價上漲，枝仔冰也漲價了。（記者盧賢秀攝）

協和電廠在大門鐵馬驛站販售枝仔冰。（記者盧賢秀攝）

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