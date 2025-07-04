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    暑假羅東夜市遊客擠爆 5公尺高喵星人迎賓吸客

    暑期羅東夜市擠爆人，搭配即將登場的每年重頭戲羅東藝穗節，5公尺高的喵星人裝置藝術，已經搶先在中山公園迎賓，吸引許多遊客拍照打卡。（記者王峻祺攝）

    暑期羅東夜市擠爆人，搭配即將登場的每年重頭戲羅東藝穗節，5公尺高的喵星人裝置藝術，已經搶先在中山公園迎賓，吸引許多遊客拍照打卡。（記者王峻祺攝）

    2025/07/04 12:38

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕暑期羅東夜市擠爆人，搭配即將登場的每年重頭戲羅東藝穗節，5公尺高的喵星人裝置藝術，已經搶先在中山公園迎賓，吸引許多遊客拍照打卡。鎮長吳秋齡說，喵星人取名「菜市場」超級可愛，還抱著宜蘭名產三星蔥，歡迎遊客跟著阿喵逛夜市。

    羅東藝穗節將於12日登場，不過系列活動已陸續展開，其中最重要的主視覺設計今天亮相，鄰近夜市的中山公園，已佈滿超吸睛的喵星人裝置藝術；5公尺高的充氣喵「菜市場」坐落入口處，提著裝有三星蔥的茄芷袋，加上頭頂一隻鳥，睥睨眼神讓人直呼可愛。

    羅東鎮長吳秋齡說，這隻表情酷酷，個性古道熱腸的「菜市場」胖貓，出自台灣插畫家阿喵筆下，感謝一起到羅東推廣在地飲食，期許遊客能在「菜市場」的陪伴下，盡情享受夜市美食。

    吳秋齡指出，遊客暑期走訪夜市還可參加藝穗節，跟著「菜市場」免費挑戰「推啤酒杯比賽」及「角色拍照打卡任務」，或以優惠公益價體驗「絹印DIY手作」，若與可愛阿喵人偶拍照，還可獲得限量小物；連續15天夜間均安排音樂、樂團及劇場等活動，愈夜愈好玩。

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