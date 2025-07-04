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    請改道！苗栗苑裡南溪橋改建 7/7起封閉施工8個月

    苑裡鎮房裡溪南溪橋因通洪斷面不足，逢強降雨易溢流成災進行改建，將自7月7日起封閉施工8個月。（資料照）

    苑裡鎮房裡溪南溪橋因通洪斷面不足，逢強降雨易溢流成災進行改建，將自7月7日起封閉施工8個月。（資料照）

    2025/07/04 14:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮房裡溪南溪橋，因通洪斷面不足，逢強降雨易溢流成災，縣府獲中央2580萬元補助展開改建，並公告自7月7日起至明年3月15日封閉施工，請用路人改以替代橋梁通行。

    南溪橋因橋梁高度未達河川治理計畫高程，通洪斷面不足，周邊農田及道路逢強降雨，面臨溢堤淹水之擾，且橋梁老舊，強度、耐震能力方面均不足，也影響用路人通行安全。

    經縣府提報計畫，透過立委陳超明協助爭取，由經濟部水利署納入「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，補助2580萬元，加上縣府自籌650萬元，以總經費3230萬元展開改建。

    縣府交通工務處表示，改建項目包括南溪橋改建，將新建一座長20公尺、寬8.4公尺的新橋及244公尺引道改善，因施工需求，南溪橋自7月7日起至明年3月15日封閉，請用路人改以替代橋梁通行。

    此外，縣府水利處表示，因應汛期到來，經濟部水利署第二河川分署也抽檢縣內17部大型移動式抽水機、五孔箱涵水閘門及蜆仔溝滯洪池等設施，經現場啟動試運轉，設施運作正常、符合標準，增進整體淹水防治效益。

    苑裡鎮南溪橋改建，縣府公告自7月7日起至明年3月15日封閉施工，請用路人改以替代橋梁通行。（苗栗縣府提供）

    苑裡鎮南溪橋改建，縣府公告自7月7日起至明年3月15日封閉施工，請用路人改以替代橋梁通行。（苗栗縣府提供）

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