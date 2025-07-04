火把徒步取代陣頭 草屯城隍夜巡祈平安也盼吸引人潮

草屯鎮長簡賜勝（前排中）率公所主管，四日上午先到惠德宮參拜，祈求文化祭活動順利，鎮境平安。（記者陳鳳麗攝）

2025/07/04 15:13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕奉祀城隍的草屯鎮惠德宮舉辦3天城隍文化祭活動，今晚城隍夜巡，首次以民眾拿火把徒步取代陣頭，草屯鎮長簡賜勝上午先率公所主管到惠德宮參拜，為晚間和明天的活動求順利，並祈求鎮境平安，簡賜勝說，惠德宮將在本月陸續舉辦城隍、關聖帝君文化祭，盼吸引民眾參與、活絡商圈。

草屯鎮惠德宮奉祀關聖帝君、觀世音菩蕯、城隍爺，今年因主辦全國城隍大會師活動，因此提早舉辦3天的城隍文化祭，以嘉年華的方式，從昨日下午起，一連3天的日夜活動來吸引人潮，今晚是重頭戲即城隍夜巡登場，為避免陣頭起衝突事件發生，因此今年沒有各宮廟前來的陣頭，晚間改由信眾拿火把徒步，跟隨城隍在市區出巡，晚間6點在惠德宮廟埕集合，6時30分出發，廟埕也有歌舞表演。

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草屯鎮長簡賜勝上午先率公所課室主管到惠德宮參拜，祈求今天和明天的活動都能順利，另也請城隍保佑鎮境平安，鎮民闔安健康順心。簡賜勝說，草屯鎮很久沒有辦大型活動，而惠德宮城隍文化祭之後，還有關聖帝君文化祭，希望能吸引更多人潮，也活絡市區商圈。

草屯鎮惠德宮奉祀城隍，兩旁神偶都已就位，晚間將會陪同夜巡。（記者陳鳳麗攝）

草屯惠德宮工作人員已將神偶從殿內搬出廟埕，準備晚間夜巡。（記者陳鳳麗攝）

惠德宮城隍夜巡，將由火把取代各宮廟前來助陣的陣頭。（南投縣府提供）

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