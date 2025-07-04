為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    火把徒步取代陣頭 草屯城隍夜巡祈平安也盼吸引人潮

    草屯鎮長簡賜勝（前排中）率公所主管，四日上午先到惠德宮參拜，祈求文化祭活動順利，鎮境平安。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮長簡賜勝（前排中）率公所主管，四日上午先到惠德宮參拜，祈求文化祭活動順利，鎮境平安。（記者陳鳳麗攝）

    2025/07/04 15:13

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕奉祀城隍的草屯鎮惠德宮舉辦3天城隍文化祭活動，今晚城隍夜巡，首次以民眾拿火把徒步取代陣頭，草屯鎮長簡賜勝上午先率公所主管到惠德宮參拜，為晚間和明天的活動求順利，並祈求鎮境平安，簡賜勝說，惠德宮將在本月陸續舉辦城隍、關聖帝君文化祭，盼吸引民眾參與、活絡商圈。

    草屯鎮惠德宮奉祀關聖帝君、觀世音菩蕯、城隍爺，今年因主辦全國城隍大會師活動，因此提早舉辦3天的城隍文化祭，以嘉年華的方式，從昨日下午起，一連3天的日夜活動來吸引人潮，今晚是重頭戲即城隍夜巡登場，為避免陣頭起衝突事件發生，因此今年沒有各宮廟前來的陣頭，晚間改由信眾拿火把徒步，跟隨城隍在市區出巡，晚間6點在惠德宮廟埕集合，6時30分出發，廟埕也有歌舞表演。

    草屯鎮長簡賜勝上午先率公所課室主管到惠德宮參拜，祈求今天和明天的活動都能順利，另也請城隍保佑鎮境平安，鎮民闔安健康順心。簡賜勝說，草屯鎮很久沒有辦大型活動，而惠德宮城隍文化祭之後，還有關聖帝君文化祭，希望能吸引更多人潮，也活絡市區商圈。

    草屯鎮惠德宮奉祀城隍，兩旁神偶都已就位，晚間將會陪同夜巡。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮惠德宮奉祀城隍，兩旁神偶都已就位，晚間將會陪同夜巡。（記者陳鳳麗攝）

    草屯惠德宮工作人員已將神偶從殿內搬出廟埕，準備晚間夜巡。（記者陳鳳麗攝）

    草屯惠德宮工作人員已將神偶從殿內搬出廟埕，準備晚間夜巡。（記者陳鳳麗攝）

    惠德宮城隍夜巡，將由火把取代各宮廟前來助陣的陣頭。（南投縣府提供）

    惠德宮城隍夜巡，將由火把取代各宮廟前來助陣的陣頭。（南投縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播