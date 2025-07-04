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    難產！ 彰市進德路「友善人行道」流標6次

    彰化市進德路友善人行道招標卻流標6次，出現難產情況。（記者湯世名攝）

    彰化市進德路友善人行道招標卻流標6次，出現難產情況。（記者湯世名攝）

    2025/07/04 13:24

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市進德路50公尺路段規劃設置標線型人行道，不料上網招標多達6次卻都流標，就連實踐路規劃的240公尺長路段，也因沿線店家強力反對而受阻。彰化市公所對此指出，會持續修改設計圖，希望能招標成功盡快發包施工，至於實踐路則已有部分民眾贊同，將持續溝通。

    彰化市第一條友善人行道位於大埔路，第二條人行道則位於中華路、和平路與孔門路等周邊路段，工程持續進行中；友善人行道持續引發地方關注之際，市公所另規劃在彰化師範大學進德校區前的進德路、實踐路畫設友善人行道，希望能改善行人與車爭道，卻有許多店家反彈。

    彰師大的學生對於進德路、實踐路施設友善人行道多表示贊成，並指他們平常都會到實踐路用餐，經常要走在大馬路上與車輛爭道，相當危險，希望友善人行道盡快設立，確保行的安全。

    彰化市公所工務課長蔡佳松說，進德路50公尺長路段上網招標至今已6度流標，公所會持續修改設計圖，直到招標成功順利發包施工；至於實踐路的友善人行道，將持續與沿線居民、店家溝通，讓整個工程能順利進行。

    彰化市實踐路沿線店家對友善人行道多表示反對，但也有少部分表示贊成。（記者湯世名攝）

    彰化市實踐路沿線店家對友善人行道多表示反對，但也有少部分表示贊成。（記者湯世名攝）

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