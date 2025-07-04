斥資1.6億！宜蘭烏石漁港製冰廠上梁 解決萬名漁民用冰需求

宜蘭烏石漁港漁業製冰廠上梁，力拚明年初啟用。（宜蘭縣政府提供）

2025/07/04 12:42

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭烏石漁港受限傳統漁業基礎設施不足，無製冰廠及冷凍廠等漁業冷鏈設備，經漁業署、縣政府及頭城區漁會斥資1.6億元興建一座製冰廠，去年6月動工後，今天舉行上梁儀式，力拚明年初啟用，屆時可年產1.5萬噸冰塊，補足轄區6個漁港、1萬名漁民的用冰需求。

宜蘭現有大溪及梗枋漁港製冰廠建物老舊，不僅製冰效能不佳且供應量不夠，每年短缺9500噸冰塊，須從蘇澳或外地載運購入，增加漁民購冰成本及加冰時間；加上烏石漁港缺乏製冰廠、冷凍廠等冷鏈設施，頭城區漁會在2019年規劃設計全新製冰廠，並向中央爭取經費。

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經中央核定，烏石漁港製冰廠由漁業署、宜蘭縣政府及頭城區漁會共同出資，去年動工後，目前工程已完成結構體施工，並進入最後收尾階段，今天舉行上梁儀式，預計明年初正式啟用，可有效紓解溪北地區，包括石城、大里、梗枋、大溪、外澳及烏石漁港漁民的用冰需求。

頭城區漁會指出，烏石漁港製冰廠占地近1500平方公尺，克服地質改良及海堤設計後，建置地上4層的1棟製冰廠及地上2層的1座碎冰塔，並規劃漁船、貨車及塊冰等3處取冰處，提高漁民取冰、製儲冰便利性。

區漁會表示，製冰廠完工後，可年產1.5萬噸冰塊，並有600噸的儲冰量空間，讓溪北地區每日及漁汛期間的漁業用冰不虞匱乏，解決轄區6個漁港、1萬名漁民的用冰困擾。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，烏石漁港製冰廠的興建，可望大幅改善冰塊不足問題，穩定供應漁業用冰，補足溪北地區的冷鏈缺口，進而提升宜蘭在地的漁產品質與產業競爭力。

烏石漁港將建置地上4層的一棟製冰廠，及地上2層的一座碎冰塔。（資料照）

宜蘭烏石漁港受限傳統漁業基礎設施不足，無製冰廠及冷凍廠等漁業冷鏈設備，漁民出海需要解決的用冰問題，長期仰賴梗枋、大溪漁港製冰廠。（記者王峻祺攝）

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