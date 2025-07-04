台東都蘭擬開發大型渡假村 部落控訴：沒溝通又搶水源

台東都蘭部落與環保團體到環境部門口，控訴有業者要在台東縣都蘭當地開發渡假村，卻未進行部落溝通，跟在地搶水源，還有崩塌風險、污染珊瑚礁等，也錯估旅遊人次，要求停止開發。（記者吳柏軒攝）

2025/07/04 12:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕台東縣東河鄉都蘭村有業者擬開發渡假村，面積7公頃，計畫興建7棟大樓與18棟別墅，預計容納520名遊客，但當地都蘭部落控訴業者並未尊重在地，忽略傳統領域，跟在地搶水源；環團也指控開發案忽略基地邊緣存在明顯崩移的剪切面，地表擾動也可能讓泥沙入海影響珊瑚礁，也批評老舊環評缺乏真實的觀光成長預測，要求重新檢討。

都蘭部落族人蘇錦雄（Paylang Caya）表示，該案由ATT吸引力集團開發，在環境部初審歷時1年，族人多次提醒業者要與部落溝通協商，都無正面回覆，批評業者只在遠離部落20公里外的東河鄉公所辦過說明會，忽視都蘭部落傳統領域公告及海域調查成果，部落可接受開發，但不能接受不當使用。

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都蘭部落族人黃劭文（Sontok Diway）指出，ATT集團否認都蘭部落傳統領域，卻未經部落同意，就把部落發展成果「阿米斯音樂節」列入其遊憩資源，強調不應讓侵略部落主體的大型開發案成為觀光事業，開發應由部落主導，觀光必須尊重土地與環境。

都蘭部落族人姜憲宏（Papah Tuang）更指出，都蘭部落用水是自來水管線末端，時常水壓不足而停水，開發業者雖取得自來水公司「供水同意函」，卻沒有說明如何確保供水穩定，連取水點、加壓站、管線配用等都沒寫，未來上億元延管經費恐由全民負擔，若到其他地方取水，將影響成功鎮甚至台東平原用水。

自然保育與環境資訊基金會環境議題部主任陳姿蓉表示，根據地質測量，東河海階地水平位移向量為每年6.7公分，地殼垂直上升也達每年2公分，開發單位也忽略基地邊緣已存在數個明顯崩移的剪切面，威脅海岸公路安全；也認為開發將增加泥沙污染進入加母子灣，還有運營廢水等，都將改變當地水文，衝擊珊瑚礁生態。

地球公民基金會花東辦公室專員梁聖岳指出，該渡假村開發案中，缺乏觀光人次成長預測的方法，引「台東縣國土計畫」預測2033年要有626萬人次旅遊，3年後竟還要成長到1924萬人次，顯不合理；梁指出，台東近5年一般旅館住用率平均僅33.8％，3分之2時間都處空房，呼籲誠實面對環境現況，重新檢討觀光開發。

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