澄清湖引進停車自動化系統 市府要求公務員現場排班輪值惹議

澄清湖引進停車自動化設備，公務員排班現場輪值，遭質疑當勞工做功德。（記者黃良傑攝）

2025/07/04 13:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕澄清湖7月份起開放全民免費進入參觀，只收取停車費，為導引民眾操作自動繳費機，交通局全局總動員，排班至澄清湖停車場輪值，引發員工和眷屬反彈，暗批假日無法陪伴、照顧家人，恐引爆家庭革命，國民黨籍市議員白喬茵也為基層官員打抱不平，質疑委外廠商和保全能做的事，不應由公務員扛做。

民眾指出，推動觀光旅遊、提升園區遊憩價值，絕對是正確的方向，但要公務員7月1日至13日，每天早上6點至傍晚6點，排班輪值到澄清湖工作，早班更是從清晨5點就要上崗，只是導引民眾操作自動繳費機，連局處的會計、人事都排進來，質疑輪值的價值和意義在哪？

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議員白喬茵表示，從疫情期間的疫苗站輪值，到疫後燈會、跨年、世運演唱會等大型活動，每年數十場，動輒強派大批公務人員支援，「交通局同仁在世運場外當舉牌小弟，指揮人潮等，長期把公務員當免費勞工做功德」。

交通局回應指出，澄清湖公園的遊客以年長者為主，自7月1日市府收回營運管理後，透過車牌辨識與自動繳費機等設備讓遊客可以更方便快速進出澄清湖園區，另針對鳥松在地居民每一位可以登記一台汽車及一台機車免停車費進出園區。

澄清湖改由市府營運後，發現多數使用者為年長者，對引進自動化設備不熟悉，或對園區停車收費及優惠措施並不清楚，交通局於是主動安排人員現場協助，將機動調整減少或提早結束派駐同仁現場服務。

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