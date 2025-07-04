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    苗栗獨角仙復育基地遭亂捕 公所疾呼「愛牠別捉牠」護生態

    獨角仙棲息於光臘樹上。（圖由民眾提供）

    獨角仙棲息於光臘樹上。（圖由民眾提供）

    2025/07/04 12:23

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所在苗栗銅鑼自行車道周邊打造的獨角仙復育基地，於每年6到8月間獨角仙繁殖季節，當地光臘樹上總聚集大批獨角仙，但公所近來接獲反映，常見民眾捕捉，公所立牌告示，疾呼獨角仙是公共財，民眾愛牠就不要捉牠。

    苗栗銅鑼自行車道旁的光臘樹上，每年夏季聚集大批獨角仙，經市公所爭取中央經費補助，加上自籌配合款，檢整當地環境，於2021年將該處打造成獨角仙復育基地，並設置「獨角仙的一生」、「獨角仙的生活史」等解說。

    每到獨角仙繁殖季節，苗栗市獨角仙復育基地的光臘樹上，隨處都可看到獨角仙棲息、求偶的精彩畫面，吸引不少民眾前往觀賞。但近來，市公所接獲民眾反映，表示「獨角仙復育基地快要滅絕了，一堆沒素養的民眾來抓獨角仙」，希望公所加強宣導保育。

    公所表示，經派員前往了解，發現確實有民眾捕捉，甚有大人帶著小朋友，成了最壞的示範。因獨角仙在台灣並不是保育類昆蟲，目前沒有相關法規禁止捕捉，公所僅能以道德勸說，並立牌提醒，愛牠不要捉牠，觀察不騷擾，才是正面生態教育。如果要飼養，專賣店有人工繁殖獨角仙供選擇。

    苗栗市公所立牌告示，愛牠就不要捉牠。（圖由公所提供）

    苗栗市公所立牌告示，愛牠就不要捉牠。（圖由公所提供）

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