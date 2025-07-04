為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    查緝白牌車違法載客 宜蘭今年舉發7件祭重罰

    宜蘭監理站上月底查獲1起違法載客白牌車司機，祭出新台幣10萬元罰緩，並吊扣駕駛執照及車輛牌照4個月。（宜蘭監理站提供）

    宜蘭監理站上月底查獲1起違法載客白牌車司機，祭出新台幣10萬元罰緩，並吊扣駕駛執照及車輛牌照4個月。（宜蘭監理站提供）

    2025/07/04 12:23

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕近月白牌車司機釀禍事件頻傳，引發社會關注，宜蘭監理站查獲1起違法載客司機，祭出10萬元罰緩，並吊扣駕駛執照及車輛牌照4個月，呼籲駕駛勿心存僥倖，乘客也應拒坐，才能保障相關權益；今年截至6月底共攔查104輛車，舉發7件違規。

    宜蘭監理站上月底聯合宜蘭縣政府警察局交通隊，針對轄區人潮熱點加強夜間白牌車稽查，並於羅東查獲1輛轎車違法載客，依違反「公路法」及「汽車運輸業管理規則」裁處，監理站還向上溯源，發現駕駛是透過LINE群組接受派遣，隨即函請平台下架群組防範。

    宜蘭監理站指出，白牌車駕駛人非領職業駕照，未受限每3年審查機制規範，除排擠合格司機權益，因未投保乘客責任險，亦無合法營業資格，一旦發生事故，乘客將面臨無保險理賠風險，權益難以保障，加上乘車費都用喊價更易造成糾紛。

    宜蘭監理站表示，合法計程車具「白底紅字」車牌標示，駕駛人均持有職業駕照，並依法投保每人至少150萬元的旅客責任保險，呼籲民眾切勿貪圖便宜或方便搭乘白牌車，今年截至6月底稽查18次，攔查104輛車，舉發7件違規，與去年同期相比，攔查數及舉發數均提升。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播