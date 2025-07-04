查緝白牌車違法載客 宜蘭今年舉發7件祭重罰

宜蘭監理站上月底查獲1起違法載客白牌車司機，祭出新台幣10萬元罰緩，並吊扣駕駛執照及車輛牌照4個月。（宜蘭監理站提供）

2025/07/04 12:23

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕近月白牌車司機釀禍事件頻傳，引發社會關注，宜蘭監理站查獲1起違法載客司機，祭出10萬元罰緩，並吊扣駕駛執照及車輛牌照4個月，呼籲駕駛勿心存僥倖，乘客也應拒坐，才能保障相關權益；今年截至6月底共攔查104輛車，舉發7件違規。

宜蘭監理站上月底聯合宜蘭縣政府警察局交通隊，針對轄區人潮熱點加強夜間白牌車稽查，並於羅東查獲1輛轎車違法載客，依違反「公路法」及「汽車運輸業管理規則」裁處，監理站還向上溯源，發現駕駛是透過LINE群組接受派遣，隨即函請平台下架群組防範。

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宜蘭監理站指出，白牌車駕駛人非領職業駕照，未受限每3年審查機制規範，除排擠合格司機權益，因未投保乘客責任險，亦無合法營業資格，一旦發生事故，乘客將面臨無保險理賠風險，權益難以保障，加上乘車費都用喊價更易造成糾紛。

宜蘭監理站表示，合法計程車具「白底紅字」車牌標示，駕駛人均持有職業駕照，並依法投保每人至少150萬元的旅客責任保險，呼籲民眾切勿貪圖便宜或方便搭乘白牌車，今年截至6月底稽查18次，攔查104輛車，舉發7件違規，與去年同期相比，攔查數及舉發數均提升。

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