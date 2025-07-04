中一中科展冠軍違反研究倫理被撤銷 科教館今年擴大防弊

因中一中科展冠軍作品違反研究倫理被撤銷，科教館館長劉火欽今受訪說明，今年科展擴大防弊措施。（記者林曉雲攝）

2025/07/04 11:21

〔記者林曉雲／台北報導〕第65屆全國中小學科展即將登場，但因第64屆科展發生台中一中學生冠軍違反研究倫理，國立台灣科學教育館撤銷資格追回獎金並禁賽1年。科教館長劉火欽今（4）日出席記者會前受說明防弊措施，今年將擴大比對中文與英文資料庫，中文資料庫再增加內容外，也會擴大比對英文專業網站資料，盡其所能地蒐集，提供給評審在決定獎項前，作為重要參考。

第64屆全國中小學科展第一名及2025年台灣國際科展第4名，台中一中學生作品「硫下光的成醛—發光二極體促進二硫縮醛合成之研究」涉及抄襲，其中的「電子順磁共振（EPR）」圖譜與指導教授的期刊英語論文「EPR實驗圖譜」高度相似，科教館召開專業審查會議，邀2位作者及指導老師到審查會說明，顯示2位學生確實有進行研究之實，惟數據收集及處理、全國科展作品說明書及國際科展研究報告內容部分，有違反研究倫理之情事，決議撤銷冠軍，追回獎金共4.5萬元，2位作者及指導教師禁止參展1年。其中一名女學生錄取台大醫學系，台大將開會討論。

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劉火欽表示，科教館從3年前就要求參與科展師生必須注意研究倫理，報名交作品之前，要確認先上過研究倫理課程，類似簽署不作弊條款，3年前也開始作比對系統，今年將再擴大比對，中文資料庫部分會再增加範圍，也會去比對英文專業網站資料，提供給評審參考。

劉火欽也呼籲學校，學生在決定題目時，要留下完整的紀錄，題目不可能是天上掉下來，找題目和寫論文時間各占一半，學生能按照科學原理廣泛思考再決定題目，過程都要留下完整紀錄，實驗結果寫成書面報告，老師要多關注實驗過程、結果到報告呈現，中間是否適當。

劉火欽強調，科展是實務性的科學教育，不是科學家要發現從未發現的而獲得諾貝爾獎，科展重視科學的學習態度方法和程序，基本學術倫理和研究倫理都必須要遵守。

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