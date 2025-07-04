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    台北名店「四海一家」豆腐木板放水溝蓋蟑螂亂竄！衛生局要查

    網友在社群平台Threads爆料，四海一家廚房後門地下會擺放木板，為放置板豆腐的器具，豈料卻直擊到木板上「爬滿蟑螂」。（網友rox_shih 授權提供）

    網友在社群平台Threads爆料，四海一家廚房後門地下會擺放木板，為放置板豆腐的器具，豈料卻直擊到木板上「爬滿蟑螂」。（網友rox_shih 授權提供）

    2025/07/04 11:20

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北松山知名老店「四海一家」爆食安疑慮！一名網友在社群平台Threads爆料，四海一家廚房後門地下會擺放木板，為放置板豆腐的器具，豈料卻被直擊木板上「爬滿蟑螂」，畫面十分驚悚。

    對此，台北市衛生局今（4）日表示，將派員前往稽查，如查獲相關缺失將要求限期改善，如未改善，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

    該名網友在Threads上表示，友人經過台北松山區知名老店「四海一家」時，驚見後門水溝蓋上放置木製板子，該木板用於放置豆腐，不過上面卻出現至少有4隻蟑螂爬行，引發食安疑慮，引發熱議。

    業者也在文章底下致歉，並表示第一時間環保局已前來檢查與處理，並已完成相關環境清潔與改善建議事項，即日起全面暫停販售板豆腐系列商品為期兩週，以徹底摒除有可能污染之商品，並進行全場環境的深度消毒與防蟲處理作業，提升防治頻率與密度，並加強教育訓練。業者也強調，食品安全無小事，事件暴露他們在品管上的不足，他們將以最嚴謹的態度面對與改正。

    對此，衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，將派員前往針對食品良好衛生規範準則進行稽查，如查獲相關缺失將要求限期改善，期屆未改善，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

    相關新聞：豆腐木板放水溝旁爬大蟑螂！北市名店「四海一家」PO文道歉

    網友在社群平台Threads爆料，四海一家廚房後門地下會擺放木板，為放置板豆腐的器具，豈料卻直擊到木板上「爬滿蟑螂」。（網友rox_shih 授權提供）

    網友在社群平台Threads爆料，四海一家廚房後門地下會擺放木板，為放置板豆腐的器具，豈料卻直擊到木板上「爬滿蟑螂」。（網友rox_shih 授權提供）

    知名老店「四海一家」廚房後門口地上擺豆腐木板，被民眾直擊上頭爬滿蟑螂。對此，衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，將派員稽查。（台北市衛生局提供）

    知名老店「四海一家」廚房後門口地上擺豆腐木板，被民眾直擊上頭爬滿蟑螂。對此，衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，將派員稽查。（台北市衛生局提供）

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