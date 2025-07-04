基隆捷運5場站定位出爐 基市府偕新北市府會勘

基隆市政府3日攜手新北市捷運工程局與基隆市都市計畫委員會會勘，基隆五個廠站預定地會勘；圖為基隆市府秘書長方定安說明規劃。（基隆市政府提供）

2025/07/04 12:42

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府為確保基隆捷運5個場站發展與城市整體規畫能精準對接，昨天（3日）會同新北市政府捷運工程局、基隆市都市計畫委員會展開場站實地會勘，各場站規畫方向都已有初步輪廓；基隆市政府秘書長方定安表示，基隆市攜手新北市，力求工程與區域發展同步精準對接，加速基隆捷運成為北北基一體發展的骨幹系統。

昨天的現地勘查，除了了解場站空間現況與發展潛力，更聚焦於整體開發區的產業布局與都市機能配置，期望透過公私協力機制，引入創新資源與發展活力。

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其中，北五堵站作為捷運自雙北進入基隆的首站，具備銜接內湖、南港、汐止高科技產業鏈的地理優勢，未來將打造為「基隆智慧科技園區」，市府已啟動進行北五堵地區的都市計畫檢討，規劃導入高科技產業與住商複合機能，並採市地重劃方式整體開發，打造基隆河谷科技廊帶的新地景，擘劃以產業為核心驅動的城市再造藍圖。

在各場站規劃，北五堵站預定作為「基隆智慧科技園區」，引導貨櫃場轉型並吸引高科技產業進駐；百福站規劃為「水岸優質住宅區」，打造青年宜居社區；六堵站則聚焦老舊工業區「都市更新與立體化」，推動產業升級與支援服務整合；七堵站定位為「住商產複合新核心」朝向多元、綜合型都市場域發展；而八堵站打造「雙鐵共站宜居生活城」，全面推動八堵地區都市再生，成為北北基重要交通與生活樞紐。

基隆市政府3日攜手新北市捷運工程局與基隆市都市計畫委員會會勘，基隆五個廠站預定地會勘。圖為基隆智慧科技園區規劃模擬圖。（基隆市政府提供）

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