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    豆腐木板放水溝旁爬大蟑螂！北市名店「四海一家」PO文道歉

    「四海一家」在社群平台道歉，指出第一時間市府已前來檢查與處理，並已完成相關環境清潔與改善建議事項。（網友rox_shih授權提供 ）

    「四海一家」在社群平台道歉，指出第一時間市府已前來檢查與處理，並已完成相關環境清潔與改善建議事項。（網友rox_shih授權提供 ）

    2025/07/04 11:13

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    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市松山區知名老店「四海一家」日前被網友爆料，豆腐板上有超肥蟑螂亂爬，有食安疑慮。對此「四海一家」在社群平台道歉，指出第一時間市府已前來檢查與處理，並已完成相關環境清潔與改善建議事項。

    有網友在臉書PO出四海一家放置豆腐的木板，放在路邊的水溝蓋上，而木板上爬了許多大隻肥碩蟑螂，該網友崩潰表示，「天啊，四海一家的豆腐還能吃嗎？別說會洗過，這豆腐板就應該直接進焚化爐了好嗎？沒有職業道德的店家拜託衛生局直接勒令停業了。」

    四海一家在該貼文下回應：

    親愛的顧客您好：針對本店板豆腐容器上發現蟑螂一事，我們深感抱歉與自責。此事件造成顧客的不適與擔憂，對此我們向所有支持我們的顧客以及民眾致上最誠摯的歉意。

    第一時間環保局已前來檢查與處理，並已完成相關環境清潔與改善建議事項。此外，為了全面檢討與提升食品安全管理，即日起我們將採取以下措施：

    1. 即日起全面暫停販售板豆腐系列商品為期兩週，以徹底摒除有可能污染之商品。

    2. 進行全場環境的深度消毒與防蟲處理作業，提升防治頻率與密度。（原先是一個禮拜做兩次消毒）

    3. 強化內部作業規範，全面實施員工再教育與衛生訓練，確保每位同仁皆嚴格落實食品安全管理標準。

    食品安全無小事，這次事件暴露出我們在品管上的不足，我們將以最嚴謹的態度面對與改正，我們不期盼能重拾大家的信任，但絕對會一步一步做好作為餐飲業者該盡的責任。

    再次對本次事件造成的困擾與不安，深深致歉。

    如有任何疑問或反應，歡迎聯繫我們，我們將全力配合為您服務。

    相關新聞：台北名店「四海一家」豆腐木板放水溝蓋蟑螂亂竄！衛生局要查

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