上千名學生火熱的暑假 全國中小學科展今年在清大登場

教育部、新竹市政府、國立台灣科學教育館今（4）日共同舉辦全國中小學科展賽前全國記者會。（記者林曉雲攝）

2025/07/04 12:06

〔記者林曉雲／台北報導〕火熱的「第65屆中華民國中小學科學展覽會」將於今（2025）年7月14日至20日在國立清華大學展開為期一週競賽，睽違26年，新竹市再度主辦全國科展，共計1256名學生、697位指導教師競逐桂冠，科教館館長劉火欽說明，小學作品多取材生活，高中作品較偏學術性，108課綱探究實作課程，影響學生的作品更多元。

教育部、新竹市政府、國立台灣科學教育館今（4）日共同舉辦賽前全國記者會。科教館館長劉火欽表示，今年各級學校科展作品達10122件，經初選參加地方科學展覽會複選的作品有4407件，最後進入決選階段僅445件，僅4%作品可參加全國賽，相當激烈。

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教育部國教署署長彭富源表示，全國中小學科展是我國科學教育的重要年度盛事，提供學生展現科學探究成果的舞台，並是啟發創新思維、培養實作能力的重要契機，新竹市擁有豐沛的科技能量與創新資源，將提供最優質的交流與學習環境，國教署也將持續支持科學教育發展，盼透過全國科展，引導更多年輕學子投身科學領域，為國家培育未來的科學人才。

新竹市教育處副處長張品珊表示，新竹市作為「台灣矽谷」，是孕育科學夢想的最佳場域，「與大師有約」講座邀請台灣半導體產業重要推手、旺宏電子董事長吳敏求，分享「平凡也能非凡」的人生歷程，鼓勵學子勇敢追求科學夢想。

此外，科學博覽會設置4大主題館、超過90個科學攤位與3台科教館科學巡迴車，透過豐富的實作體驗，引領深入探索科學的奧妙，並結合在地自然與文化特色的「科學之旅」，推出「港灣風情」、「環教生態」、「智慧科技」、「水光竹影」、「矽光璃影」等5條主題路線，而「科展之夜」，則呈現新竹市各國中小特色團隊的精彩演出，包括南華國中啦啦隊、東園國小弦樂團、水源國小國樂團等。

教育部、新竹市政府、國立台灣科學教育館及國立教育電台今（4）日共同舉辦全國中小學科展賽前全國記者會。（記者林曉雲攝）

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