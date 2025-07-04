一旦成颱秒發海陸警報！丹娜絲恐成中颱 直撲台灣機率上升

氣象粉專指出，第4號丹娜絲颱風即將形成，一旦成為颱風，氣象署勢必立即發布海陸警報。以目前路徑而言，週六（5日）南部、東部率先有雨，隨著颱風進入台灣海峽，降雨範圍持續擴大。下週日（6日）下半天至週一（7日）午前，是風雨最顯著的時段，全台灣都需提高警戒。（取自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/07/04 11:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕原本是熱帶擾動的98W在今天（4日）上午增強為熱帶性低氣壓TD06，氣象粉專指出，第4號丹娜絲颱風即將形成，直撲台灣機率上升。一旦成為颱風，氣象署勢必立即發布海陸警報。以目前路徑而言，週六（5日）南部、東部率先有雨，隨著颱風進入台灣海峽，降雨範圍持續擴大。下週日（6日）下半天至週一（7日）午前是風雨最顯著的時段，全台灣都需提高警戒。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發文指出，準颱風丹娜絲直撲台灣機率上升中，目前位於巴士海峽西側、南海北部，經過一夜整合，環流結構已大幅改善，即將成為今年第4號「丹娜絲」颱風。

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路徑方面，隨著北方高壓減弱，另一高壓從低緯度西伸，準丹娜絲週六將大角度轉向東北，加速移動。週日下半天至下週一白天期間，通過台灣海峽或穿越西部陸地北上。另一種路徑則是穿越台灣南端，沿著東部近海北上，但此路徑目前機率較低。就目前資料而言，路徑變數大，仍有持續調整、修正的空間，週六下半天後才會明朗。

強度方面，準丹娜絲強度逐漸增強，預估可達輕度颱風上限，若發展速度快，在靠近台灣陸地前可達中度颱風。

影響方面，以目前路徑而言，週六南部、東部率先有雨。下週日隨著颱風進入台灣海峽，降雨範圍持續擴大，週日下半天至週一午前是風雨最顯著的時段，全台灣都需提高警戒。

粉專提醒，實際影響程度，取決於颱風路徑而定。西岸北上或是從東岸北上，對各地風雨程度的影響將有所不同。「無論如何請趕緊利用今天做好防颱準備囉！」

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