幫助腦麻與身障生探索 教育部辦夏令營訪桃機管制區

為了使身心障礙學生有多元參與的機會，教育部舉辦「114年度大專校院腦性麻痺及肢體障礙學生成長夏令營」，共有65名身障學生參與。（教育部提供）

2025/07/04 11:10

〔記者林曉雲／台北報導〕為了使身心障礙學生有多元參與的機會，探索滋養生命的無限可能，教育部今（4）日舉辦「114年度大專校院腦性麻痺及肢體障礙學生成長夏令營」，共有65名身障學生參與，活動包括參訪桃園國際機場管制區及機場觀景台參觀飛機起降等。

教育部次長朱俊彰出席鼓勵學員表示，結合教育、文化、藝術與探索體驗的夏令營，正是教育部實現教育平權與社會參與的重要實踐，參與的學生不僅在活動中突破身體限制，更在團隊互動中學會溝通、包容與互助，強化自我認同與社會適應力，透過營隊的歷程，學生們得以探索潛能、建立自信，並為未來進入職場或回到校園奠定更堅實的基礎，教育部也將持續辦理身心障礙學生多樣學習活動，促進公平、包容、共好的教育環境，讓每位身心障礙學生都能跨越限制，勇敢地成為夢想實踐者。

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學務特教司科長謝昌運說明，營隊共有4天（7月1日至今日），考量參與學生需要更多的細心照顧，包括整合活動課程規劃、照護人員與志工行前訓練、場地與交通安排，以及緊急應變機制等各項細節均須妥適處理，以提供一場專屬於每位學生的學習與成長旅程，展現對教育平權與學生安全的高度重視。

夏令營安排學生參訪桃園國際機場管制區及機場觀景台參觀飛機起降，大溪木藝生態博物館手作體驗、探索水族館的五感沉浸學習，並在KIRI 國際原住民族文創園區，透過互動式導覽與原民活動體驗，拓展視野、增進理解與包容，讓每位學生能看見自身潛能。

重度腦性麻痺學生竺良曾在2015年參加教育部首次舉辦的大專校院腦性麻痺學生夏令營，隔了10年再次報名參加，她說，念念不忘當年在日月潭搭乘渡船、纜車、漆彈打靶的體驗，以及當年的戰友們；今年再度參加，還會幫忙有需要的學員。

冠璋也是重度腦性麻痺學生，原本因身體狀況猶豫不決，去年鼓起勇氣參加，完成攀樹、滑索、渡輪等挑戰，突破自我設限，讓他變得更主動，樂於分享、請求協助，甚至鼓勵他人，展現明顯成長與開朗態度，今年再次報名，還熱情邀約同學一同參加。

為了使身心障礙學生有多元參與的機會，探索滋養生命的無限可能，教育部舉辦「114年度大專校院腦性麻痺及肢體障礙學生成長夏令營」，教育部次長朱俊彰出席鼓勵學員。（教育部提供）

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