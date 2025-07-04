翡翠水庫籌設標本展區 猛禽黑鳶雄壯鎮館

黑鳶翱翔翡翠水庫集水區上空。（翡翠水庫管理局提供）

2025/07/04 12:17

〔記者何玉華／台北報導〕翡翠水庫集水區有全台數量最多的黑鳶，根據歷年調查記錄，區內「猛禽」達23種，都是保育類二級以上的物種，翡翠水庫管理局將歷年巡查蒐集到的動物屍體、植物殘枝落葉，製成標本保存，翡管局局長林裕益表示，已籌編預算規劃「生態標本」教育展區，預計明（2026）年完成後，可開放民眾參觀並提供導覽。

林裕益說，「黑鳶」俗稱老鷹，是翡翠水庫集水區最具代表性的猛禽，每天盤旋於水庫上空，猶如「翡翠水庫守護神」；水域巡查人員曾在水面發現一隻漂浮著的黑鳶，原以為受傷要進行搶救，可惜經撈起發現已誤食毒老鼠死亡，後來被製成標本保存至今。由於這隻黑鳶體型雄壯、完整美麗，未來可望成為「鎮館之寶」。

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翡管局指出，根據歷年調查記錄，集水區內的「猛禽」共23種，全部是保育類二級以上的物種，包括黑鳶、魚鷹，白尾海鵰和黃魚鴞等，特別需要良好的水資源環境棲息繁衍，也顯見翡翠水庫生態保育的完整。

翡管局經營管理科長梁逸帆說，目前保存標本共有哺乳類6種8隻、鳥類8種11隻、爬蟲類1隻、昆蟲（蝴蝶、甲蟲、蜂類）標本40箱等珍貴生物標本，將委請專業團隊妥善規劃導覽解說設施，提升環教導覽服務。

梁逸帆表示，根據保育研究單位2015年調查台灣黑鳶分佈記錄到426隻，其中，翡翠水庫佔97隻、23%；2024年調查，全台黑鳶數量記錄945隻，台灣北部地區（含翡翠水庫集水區）佔逾6成。

誤食毒老鼠死亡的黑鳶標本，將成為翡翠水庫生態標本教育展區的主角。（翡翠水庫管理局提供）

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