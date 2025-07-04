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    地主打對折投標賣地 彰縣花2167萬買下11筆道路

    彰化縣政府工務處最近花了2000多萬元標下11筆道路私有地，解決7條縣、鄉道路私地當路用的長年老問題。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府工務處最近花了2000多萬元標下11筆道路私有地，解決7條縣、鄉道路私地當路用的長年老問題。（記者張聰秋攝）

    2025/07/04 11:04

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今年採「地主出價競標」模式，並編列3000萬元標購多年被當道路使用的私有地，吸引7名地主投標，最終以2167萬多元買下11筆、面積約3795.18平方公尺（1149坪）。最高出價達公告現值7成上限，最低僅49.8%，等於地主打對折賣地，既保障通行，也化解「私地擋路」爭議。

    標購的11筆土地分布於6鄉鎮、7條道路，包括大村鄉茄苳路一段（彰59線）、埔心鄉員鹿路（148線）、花壇鄉彰員路一段（137線）、鹿港鎮中正路（142線）與鹿東路（彰18線）、彰化市民生路（195線）、田中鎮中南路二段（150線）。其中不少土地早年即供道路使用，儘管仍屬私有地，卻無法被徵收或補償，地主形容為「私有地讓人走，一毛沒拿到」。

    有地主坦言，因其土地位於都市計畫區外，已是既成道路，但政府若無道路開闢計畫就不會辦理徵收，長年卡在私有地被當道路用的模糊狀態，乾脆賣掉算了。還有地主說，錢用完就沒，經費也不是年年有。

    按地主平均出價約公告現值6成試算，若以徵收土地程序，須付3612萬元，如今僅花2167萬元，等於為公庫省下約1445萬元。

    工務處表示，競標規定地主出價若高於公告現值7成即廢標，出價愈低愈能被買到，今年第一波已完成，後續經費尚有餘額，預計8月4日第二次開標，歡迎有意出售道路土地的地主踴躍競標。

    在歷史環境的變遷下，彰化縣很多道路存在私有地被當路用，縣府沒有開闢計畫道路的情況下就不會徵收，對地主不公平，如今改由出價競標方式讓地主出價賣地，並非年年都有，通常經費用罄就沒了。（記者張聰秋攝）

    在歷史環境的變遷下，彰化縣很多道路存在私有地被當路用，縣府沒有開闢計畫道路的情況下就不會徵收，對地主不公平，如今改由出價競標方式讓地主出價賣地，並非年年都有，通常經費用罄就沒了。（記者張聰秋攝）

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