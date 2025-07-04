台東鹿野辦部落青年文化捕魚祭 結合山川保育學友善狩獵

台東縣鹿野鄉舉辦「青少年健康文化成長營捕魚祭」，結合卑南溪文化與溪流保育行動，傳授友善狩獵技能。（記者黃明堂翻攝）

2025/07/04 12:14

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣鹿野鄉社區健康促進協會舉辦「青少年健康文化成長營捕魚祭」，推動卑南溪文化與溪流保育行動，今年主題是守護部落與溪流，獲得7個部落響應，除了將卑南溪傳統文化與溪流生態保育結合外，改良式獵具的使用也納入課程，希望在卑南溪保育軸帶攜手縫合生態網絡。

鹿野鄉部落健康營造推動委員會表示，舉辦「青少年健康文化成長營捕魚祭」透過文化傳承，導入公民科學培力，強化部落青年對卑南溪生態保育的意識，並讓他們在傳統技能培訓的過程賦予統計原生種、移除外來魚種，並上傳調查成果成為公民科學數據，也希望部落的夥伴們能成為卑南溪生態守護者，若有電、毒魚，或是其他河川生態破壞違法情事，可以立刻通報第八河川分署。

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今年的培力課程和農業部生物多樣性研究所和農田裡的科學計畫發起的全國摸魚大賽聯名合作，調查成果將上傳iNaturalist，落實公民科學紀錄，也和熊良心生態公司合作增加陸域生態調查，導入科學調查和友善狩獵概念，推廣改良式獵具，在傳統狩獵文化傳承導入傷害較低的新技術，獲得林保署台東分署支持，7月8日部落青年更將嘗試把這兩年所學技能，對外部推廣。

台東縣鹿野鄉社區健康促進協會感謝第八河川分署、林業及自然保育署台東分署、熊良心生態公司等各單位的大力支持，成長營除了原本的7部落外，更擴大結合瑞源國小、瑞源國中，共培力大約50名青少年，讓他們學習到新知，讓文化傳承更永續、更有意義。

台東縣鹿野鄉舉辦「青少年健康文化成長營捕魚祭」，結合卑南溪文化與溪流保育行動，傳授友善狩獵技能。（記者黃明堂翻攝）

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