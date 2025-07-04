外籍遊客受困高雄旅運中心地下室 議員找原因......原來是電梯

外籍遊客受困高雄旅運中心地下室，郭建盟協調相關單位檢視現場、找出原因在「電梯」。（翻攝郭建盟臉書）

2025/07/04 10:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕外國遊客反映在高雄港旅運中心因動線規劃不清楚，發生「被困地下室，找不到出境大廳」，民進黨高市議員郭建盟邀海洋局、港務公司會勘後找到原因，原本電梯只設一、二樓，現已全部重設也停靠地下室一、二層。

郭建盟說明，他在社群上看到外國遊客反映，抵達高雄港旅運中心時，因動線規劃不清楚，發生「被困在地下室，找不到出境大廳」的情況，不僅讓人困惑，也影響高雄作為國際觀光港口的第一印象。

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他邀請海洋局會同港務公司蘇經理，針對旅客所遇到的動線缺失進行現場勘查與檢討，發現原本郵輪旅客進出以一樓、二樓為主要動線，並未將地下停車場（B1/B2）納入規劃，因此才會發生電梯無法直達出境大廳問題。

郭建盟說，經調整後，大樓內5部電梯已重新設定，全面開放停靠地下B1、B2層，電梯操作說明與引導標示已清楚張貼，地下室與大廳間的動線已整理完畢，確保旅客能順利上下樓、順利出境登船。

他強調，會持續關心旅客動線及服務細節，讓每一位到高雄的朋友都能留下友善、有秩序的好印象，高雄是國際港灣，也是門面，只要發現問題，就會主動解決。

外籍遊客受困高雄旅運中心地下室，疑與「電梯」原本僅設定一、二樓有關。 （翻攝郭建盟臉書）

外籍遊客受困高雄旅運中心地下室，相關單位檢視後懷疑與「電梯」有關，調整後將地下一、二樓都納入電梯停靠範圍。 （翻攝郭建盟臉書）

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