熱帶擾動可能成颱！ 氣象粉專曝對台影響最大時間

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，熱帶擾動可能成颱，週日至下週一影響最大。（資料照）

2025/07/04 10:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於巴士海峽熱帶擾動不排除增強為熱帶性低氣壓或輕颱，若成颱將為今年第4號颱風「丹娜絲」。對此氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，熱帶擾動可能成颱，下週日至週一影響最大。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，目前大家最關心的應該就是熱帶擾動98W到底會不會影響台灣? 今天（04日）清晨熱帶擾動98W位在恆春西南方海面，雲圖觀測顯示結構已經相當完整，因此很快在今天上午就會增強為熱帶性低氣壓，如果發展較快的話，也有可能在今天晚間到明天（05日）清晨就進一步增強為今年第4號颱風「丹娜絲」。

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粉專分析，至於未來的動向，預估98W會先因為北方高壓勢力的減退，未來24小時內先減速，緩慢向西北轉北方向移動，靠近東沙島以南海域。明天（05日）白天起再逐漸受到其東側高壓向西推擠的帶動，逐漸開始往北轉北北東或東北的方向移動，大致會往台灣海峽南部一帶靠近，明天白天移動速度應該還不快，明晚之後將有逐漸加速的趨勢。後天週日（06日）颱風將會很快通過台灣海峽後繼續北上，颱風中心可能在週日晚間到下週一（07日）上午之間最接近西半部沿岸，也不排除直接在台中以南沿岸登陸的機會，下週一（07日）下半天之後逐漸遠離台灣附近區域。

粉專指出，依照這樣的路徑預報來看，全台各地應該都有機會發布颱風警報，預期海上警報最快可能在明天（05日）下午到晚間發布，陸上警報則是最快可能在明晚到後天（06日）凌晨發布，警報解除的時間則應該會落在下週一（07日）下半天之後。這個系統就在台灣家門口，距離很近，而且發展趨勢較明顯，預報的大方向也都是往台灣這邊過來，因此可以準備、應變的時間很短，提醒大家週末期間務必要注意最新的天氣訊息，各種活動最好都能調整或暫停，尤其是週日到下週一（06-07日）這兩天影響最大，危險區域都應該要避免前往。

粉專續指，風雨影響最明顯的時間應該是週日（06日）到下週一（07日）上午這段期間，風雨影響最大的區域則應該會落在苗栗以南還有恆春半島、台東等地，其次就是在花蓮、宜蘭到東北角、北海岸、大台北東側等地也會有較強的風雨，受地形屏障比較明顯的區域則是在新竹以北到大台北西側一帶，可能是受影響相對較小的區域。不過颱風尚未形成，而且颱風中心會不會登陸也將會影響到風雨分布的情況，雖然可以從目前的預報趨勢大概推估風雨影響較大的範圍，但仍有很大的變化機會，提醒大家要隨時注意最新的預報資訊更新。

粉專直言，在颱風還沒有正式影響台灣之間，今明兩天（04-05日）則是受到98W外圍雲系及太平洋高壓外圍東南風的共同影響，東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部有午後熱對流雷雨，並有局部較大雨勢發生機會，明天（05日）東南部、恆春半島的迎風面降雨隨著時間越晚可能會越加明顯，請大家要注意。

風力方面，在恆春半島、高屏沿海、宜蘭沿海、東北角及北海岸等地的風力也會有逐漸增強的趨勢，到海邊活動一定要小心安全。溫度方面則是持續高溫酷熱，尤其是今天（04日）東半部高溫32-34度，西半部高溫34-36度，部分地區可達37度或以上，明天（05日）溫度會降下來一些，但是東半部仍有30-32度，西半部也還是有32-35度高溫，炎熱的情況可能要等到週日颱風更為靠近後才會再進一步下降下來。

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