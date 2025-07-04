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    減塑政策下一步？ 賴瑩瑩：台北建國花市8、9月試辦花用「循環袋」租用

    環境部資源循環署長賴瑩瑩受訪時指出，預計8、9月起，將在建國花市試辦長型循環袋租用計畫，逐步培養消費者使用環保袋的習慣。（記者陳宇睿攝）

    環境部資源循環署長賴瑩瑩受訪時指出，預計8、9月起，將在建國花市試辦長型循環袋租用計畫，逐步培養消費者使用環保袋的習慣。（記者陳宇睿攝）

    2025/07/04 11:20

    〔記者黃宜靜／台北報導〕為了永續環境，減塑政策勢在必行！環境部資源循環署署長賴瑩瑩接受本報「官我什麼事」專訪時指出，預計今年底提出新版《一次用產品減量里程碑》，並聚焦6大用品的減量措施。她透露，預計8、9月起，將在建國花市試辦長型循環袋租用計畫，逐步培養消費者使用環保袋的習慣。

    賴瑩瑩說明，若要減少碳排與資源消耗，減塑政策亟須持續推動。今年底將提出新版《一次用產品減量里程碑》，聚焦塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管，以及新增納入的零售商品與網購包裝等6大項目。

    她舉例，鼓勵部分蔬果裸賣；保留必要網購包裝外，選擇合適的紙箱尺寸包裝；此外，透過循環箱袋使用，讓民眾在領取貨物後，將循環箱袋歸還至指定地點，獲得集點獎勵等，讓民眾了解重複、替代使用的重要性。

    賴瑩瑩表示，由於市場塑膠袋使用量較大，因此預計今年8、9月在建國花市試辦推動循環袋租用計畫，且考量到一般環保袋的方形設計限制，特別設計符合花卉需求的長型環保袋，民眾可在購花時租用，並於下次買花時歸還。

    賴瑩瑩指出，過往政策主要依賴法令規範，但為了促使民眾和企業共同參與，並確實落實減塑目標，環境部於7月1日至8月31日開放「減量里程碑許願池」專區，民眾可在專區提供對6大品項措施的改善建議與期望，作為施政參考，朝減塑生活邁進。

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