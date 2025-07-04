飯店取消提供備品更環保？ 賴瑩瑩：估年減4.6億用瓶量

環境部資源循環署署長賴瑩瑩受訪時指出，新制上路後，估算1年可減少4.6億個以上的小瓶裝旅宿用品用量。（記者陳宇睿攝）

2025/07/04 10:20

〔記者黃宜靜／台北報導〕今年元旦起國旅旅宿業者不再提供房間內備品，旨在促進環保，卻引發民眾和觀光業者反彈。環境部資源循環署署長賴瑩瑩接受本報「官我什麼事」專訪時表示，旅客有時並不會用到所有備品，取消提供一次性旅宿用品，估算1年可減少4.6億個以上的小瓶裝旅宿用品用量。

過去入住飯店時，通常會提供一次性旅宿用品，不過自今年元旦起，環境部宣布，旅宿業者不得提供容量小於180毫升的液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液），改為提供大瓶裝沐浴用品，並不得於營業場所陳列個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽），這項措施旨在促進環保，半年過去這樣的措施是否達到環保效果引發各界關注。

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賴瑩瑩表示，歐洲、日本等國近年來已逐步減少一次性備品提供，尤其是歐洲多國已行之有年。有些旅客並不會使用到所有備品，在退房後清潔人員通常會直接丟掉，因此新制是希望可以自備或是有需要者再去飯店櫃檯取得，估算1年可減少4.6億以上的小瓶裝旅宿用品用量，減少重量約2100公噸。

環境部今年1、6月分別做過民意調查，顯示7成民眾是支持該政策，另外也有近9成民眾願意自備旅宿用品，賴瑩瑩說：「雖然可能會有點不方便，需要自己帶，可是卻可以改變以前每年浪費4.6億個一次用備品的情況。」

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