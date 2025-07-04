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    防堵「蘇大媽男版」惡意檢舉 小店家勞資風險避雷指南看過來

    南市府勞資調解委員呼籲小型店家要注意勞保法令，避免困擾。（記者洪瑞琴攝）

    南市府勞資調解委員呼籲小型店家要注意勞保法令，避免困擾。（記者洪瑞琴攝）

    2025/07/04 09:46

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南傳出職場男版「蘇大媽」，利用《勞基法》已刪除試用期條文的漏洞，專挑小型店家下手，檢舉雇主未依法資遣為由要求和解金。調解委員私下透露，該名男子檢舉案不只1件，而且其他像這種勞資糾紛案例越來越多。他並強調，勞基法基本上保障勞工，雇主自己要先守法，不能便宜行事，避免困擾。

    防堵「蘇大媽男版」惡意檢舉，調解委員建議，面試與聘用前，要求應徵者出示身分證，確認真實姓名與身分，可備註在面試紀錄中，另避免口頭承諾錄取或排班，可用「待通知錄取結果」作為緩衝。

    調解委員指出，員工上班即日起算第1天即成立「勞動關係」，不論是否試用、臨時、工讀，當天須完成勞保、就業保險加保，提撥6%勞工退休金，5人以下雇主亦須依法辦理。建立出勤紀錄，使用打卡、簽到表，記錄到「分鐘」。

    根據《就業服務法》第33、68條，雇主未依規定通報資遣，最高可罰15萬元。若不適任需終止雇用，離職前10日作「資遣通報」，提供離職證明、資遣費；例外情形如天災、事變或其他不可抗力因素，雇主可於員工離職之日起3日內補通報。而勞工局通報及勞動部資遣通報系統有線上申辦，建議雇主能夠熟悉操作。

    他也建議雇主面對應徵者，要小心這些風險警訊，例如應徵者刻意用假名、拒絕出示證件，刻意出勤擺爛。不妨向前任雇主打探，對方之前工作態度如何，以免成為這類「職業檢舉」被害者。

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